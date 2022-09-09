Mastercard начала прием заявок на программу поддержки финтех-компаний

Компания Mastercard начала прием заявок на участие в инициативе Start Path Ukraine, разработанной для украинских финтех-компаний и предпринимателей и призванной предоставить им возможность расти и способствовать восстановлению экономики Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Инициатива реализуется при поддержке Национального Банка Украины и Министерства цифровой трансформации и предусматривает поддержку пяти украинских стартапов, которые в течение шести месяцев получат доступ к ресурсам, менторскому сопровождению и возможностям нетворкинга с ведущими экспертами. Кроме того, каждый из пяти стартапов-участников программы получит грант в 10 тысяч долларов.

Start Path Ukraine ориентирована на украинские финтехи, работающие по таким направлениям: "зеленое" и устойчивое финансирование, финансовый менеджмент, кредитование, продукты и решения для малого и среднего бизнеса, инновационные платежи и услуги, открытый банкинг, удаленная идентификация и верификация, CBDC и криптовалюты, финансовая грамотность, клиентская поддержка, кибербезопасность и защита данных, а также в других сферах финтеха.

Подать заявку на участие в программе можно по ссылке. Прием завершается 20 октября. Пять участников, отобранных для участия в программе, будут объявлены позже в этом году.

Инициатива Start Path Ukraine является продолжением глобальной программы Start Path от Mastercard, позволяющей технологическим стартапам на зрелых этапах развития быстро масштабироваться благодаря доступу к технологиям Mastercard, экспертизе и глобальной сети партнеров.

На сегодняшний день в рамках Start Path поддержку получили более 300 стартапов по всему миру, сейчас многие из этих компаний выходят на публичные рынки, становятся "единорогами" и заключают длительные коммерческие контракты с Mastercard.

Напомним также, что Mastercard с Минцифры в мае открыли консультационный центр "Дія.Бізнес" для украинских предпринимателей в Варшаве.

Источник фото: ua.depositphotos.com