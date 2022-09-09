Mastercard почала прийом заявок на програму підтримки фінтех-компаній

Компанія Mastercard розпочала прийом заявок на участь в ініціативі Start Path Ukraine, яка розроблена для українських фінтех-компаній і підприємців та покликана надати їм можливість зростати та сприяти відновленню економіки України.

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Ініціатива реалізується за підтримки Національного Банку України та Міністерства цифрової трансформації та передбачає підтримку п’ятьох українських стартапів, які протягом шести місяців матимуть доступ до ресурсів, менторського супроводу і можливостей нетворкінгу з провідними експертами. Крім того, кожен з п’яти стартапів-учасників програми отримає грант у 10 тисяч доларів.

Start Path Ukraine орієнтована на українські фінтехи, які працюють у таких напрямах: "зелене" та стале фінансування, фінансовий менеджмент, кредитування, продукти та рішення для малого й середнього бізнесу, інноваційні платежі та послуги, відкритий банкінг, віддалена ідентифікація та верифікація, CBDC і криптовалюти, фінансова грамотність, клієнтська підтримка, кібербезпека та захист даних, а також в інших сферах фінтеху.

Подати заявку на участь у програмі можна за посиланням. Прийом завершується 20 жовтня. П'ять учасників, відібраних для участі у програмі, будуть оголошені пізніше цього року.

Iніціатива Start Path Ukraine є продовженням глобальної програми Start Path від Mastercard, що дає можливість технологічним стартапам на зрілих етапах розвитку швидко масштабуватися завдяки доступу до технологій Mastercard, експертизі і глобальній мережі партнерів.

На сьогодні у рамках Start Path підтримку отримали понад 300 стартапів по всьому світу, наразі багато з-поміж цих компаній виходять на публічні ринки, стають "єдинорогами" та укладають тривалі комерційні контракти з Mastercard.

Нагадаємо також, що Mastercard із Мінцифри у травні відкрили консультаційний центр "Дія.Бізнес" для українських підприємців у Варшаві.

Джерело фото: ua.depositphotos.com