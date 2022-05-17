Мінцифри запустила Дія.Бізнес у Варшаві: які послуги будуть доступні

У вівторок, 17 травня, Міністерство цифрової трансформації України, спільно з Міністерством економічного розвитку та технологій Польщі, а також Польським агентством інвестицій та торгівлі та Польським Офісом Урядового уповноваженого з питань кібербезпеки та за підтримки компанії Mastercard відкрили центр Дія.Бізнес у Варшаві.

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Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.

"З 18 травня кожен українець у Польщі зможе безкоштовно отримати в центрі Дея. Бізнес професійні консультації щодо ведення бізнесу, перебування, проживання та працевлаштування на території Польщі", - зазначає у повідомленні.

У міністерстві додали, що українцям будуть доступні консультації щодо відкриття бізнесу в Польщі, а також дорожня карта, яка надаватиметься за запитом на відкриття малого та середнього бізнесу. Вона міститиме всю інформацію про законодавчі норми Польщі, а також інформацію про:

кращих практик ведення бізнесу у Польщі та в Європі в цілому;

податкового навантаження;

спрощеної реєстраційної системи;

ресурсів підтримки бізнесу та інше.

"Консультації щодо набуття статусу біженця або інших правових підстав перебування на території Польщі. Консультування та надання інформації про житло та проживання в Польщі, екстрені контакти та ресурси підтримки з робочими місцями та працевлаштуванням у Польщі", — додали в Мінцифрі.

За словами віце-прем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова з початку повномасштабної війни в українці відчувають неймовірну підтримку польського народу на всіх фронтах – дипломатичному, військовому, гуманітарному, економічному та цифровому.

"Польща дала притулок мільйонам українців і стала першою країною ЄС, яка стала приймати цифрові документи в Дії при перетині кордону. А сьогодні ми символічно відкрили у Варшаві перший закордонний центр "Дія.Бізнес". Він працюватиме не лише у стандартному форматі консультацій для підприємців. Адже сюди зможуть звернутися всі українці, які сьогодні перебувають у Польщі і потребують роботи, житла чи оформлення документів", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше на порталі Дія запустили гранти для підтримки бізнесу під час війни. Підприємці зможуть подати заявку на отримання гранту на порталі Дія. Грантовий фонд розрахований на підтримку 300 компаній мікро- та малих компаній.