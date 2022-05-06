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На порталі "Дія" почала діяти нова послуга для ФОП
Тепер підприємці можуть онлайн вносити зміни у прізвище, ім'я, по батькові та місцезнаходження ФОП. Про новацію заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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За словами міністра, послуга діє так:
- кілька хвилин на заповнення заяви;
- добу на розгляд;
- 190 грн замість 250 грн.
Для зміни даних про своє ФОП достатньо перейти за посиланням https://diia.gov.ua/services/zminennya-danih-fop.
Раніше Кабмін дозволив, щоб особи, які не мають повного пакета документів для подання заявки, змогли стати на облік безробітним за спрощеною процедурою – через додаток або портал "Дія".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Громадяни України також можуть подати заяву про своє пошкоджене майно через додаток та портал "Дія".