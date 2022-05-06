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Бізнес
Дата публікації

На порталі "Дія" почала діяти нова послуга для ФОП

На порталі "Дія" почала діяти нова послуга для ФОП
"Дія"

Тепер підприємці можуть онлайн вносити зміни у прізвище, ім'я, по батькові та місцезнаходження ФОП. Про новацію заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Не потрібно йти до міської ради, ЦНАПу або нотаріуса, чекати в черзі, заплатити 250 грн, щоб подати заяву, і знову чекати кілька діб, поки її опрацюють", -—розповів він про перевагу послуги.

За словами міністра, послуга діє так:

  • кілька хвилин на заповнення заяви;
  • добу на розгляд;
  • 190 грн замість 250 грн.

Для зміни даних про своє ФОП достатньо перейти за посиланням https://diia.gov.ua/services/zminennya-danih-fop.

Раніше Кабмін дозволив, щоб особи, які не мають повного пакета документів для подання заявки, змогли стати на облік безробітним за спрощеною процедурою – через додаток або портал "Дія".

Громадяни України також можуть подати заяву про своє пошкоджене майно через додаток та портал "Дія".

Автор:
Сергій Горєлов