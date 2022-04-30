COVID-сертифікати з Дії не пропадатимуть, — Федоров

У програмі Дія після закінчення терміну дії у COVID-сертифіката він не пропадатиме, а буде визнаний недійсним.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

На цьому наголосив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Тепер, якщо у COVID-сертифіката в Дії минув термін дії, він не зникне з програми, а буде недійсним. Таким чином, ми хочемо залишити у додатку історію вашої вакцинації від COVID. Це важливо для людей, які втратили зв'язок зі своїм сімейним лікарем або евакуювалися в межах України чи за кордон. Вони зможуть показати медпрацівнику, скільки було вакцин — одну, дві чи бустерну дози», — наголосила вона.

Нагадаємо, з 1 лютого всі українці, які отримали бустерну дозу вакцини проти коронавірусу, можутьзгенерувати відповідний Covid-сертифікат у додатку або на порталі Дія. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.