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COVID-сертифікати з Дії не пропадатимуть, — Федоров
У програмі Дія після закінчення терміну дії у COVID-сертифіката він не пропадатиме, а буде визнаний недійсним.
На цьому наголосив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
«Тепер, якщо у COVID-сертифіката в Дії минув термін дії, він не зникне з програми, а буде недійсним. Таким чином, ми хочемо залишити у додатку історію вашої вакцинації від COVID. Це важливо для людей, які втратили зв'язок зі своїм сімейним лікарем або евакуювалися в межах України чи за кордон. Вони зможуть показати медпрацівнику, скільки було вакцин — одну, дві чи бустерну дози», — наголосила вона.
Нагадаємо, з 1 лютого всі українці, які отримали бустерну дозу вакцини проти коронавірусу, можутьзгенерувати відповідний Covid-сертифікат у додатку або на порталі Дія. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.Підписуйтеся на наш YouTube канал