Минцифры запустила Дія.Бизнес в Варшаве: какие услуги будут доступны

Во вторник, 17 мая, Министерство цифровой трансформации Украины, совместно с Министерством экономического развития и технологий Польши, а также Польским агентством инвестиций и торговли и Польским Офисом Правительственного уполномоченного по вопросам кибербезопасности и при поддержке компании Mastercard открыли центр Дія.Бизнес в Варшаве.

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Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"С 18 мая каждый украинец в Польше сможет бесплатно получить в центре Дея.Бизнес профессиональные консультации по ведению бизнеса, пребыванию, проживанию и трудоустройству на территории Польши", — отмечает в сообщении.

В министерстве добавили, что украинцам будут доступны консультации по открытию бизнеса в Польше, а также дорожная карта, которая будет предоставляться по запросу на открытие малого и среднего бизнеса. Она будет содержать всю информацию о законодательных нормах Польши, а также информацию о:

лучших практик ведения бизнеса в Польше и в Европе в целом;

налоговой нагрузки;

упрощенной регистрационной системы;

ресурсов поддержки бизнеса и прочее.

"Консультации по получению статуса беженца или других правовых оснований пребывания на территории Польши. Консультирование и предоставление информации о жилье и проживании в Польше, экстренные контакты и ресурсы поддержки с рабочими местами и трудоустройством в Польше", — добавили в Минцифре.

По словам вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова с начала полномасштабной войны в украинцы чувствуют невероятную поддержку польского народа на всех фронтах - дипломатическом, военном, гуманитарном, экономическом и цифровом.

"Польша приютила миллионы украинцев и стала первой страной ЕС, которая стала принимать цифровые документы в Действии при пересечении границы. А сегодня мы символически открыли в Варшаве первый зарубежный центр "Дія.Бізнес". Он будет работать не только в стандартном формате консультаций для предпринимателей. Ведь сюда смогут обратиться все украинцы, которые сегодня находятся в Польше и нуждаются в работе, жилье или оформлении документов", — отметил он.

Напомним, ранее на портале "Дія" запустили гранты для поддержки бизнеса во время войны. Предприниматели смогут подать заявку на получения гранта на портале "Дія". Грантовый фонд рассчитан на поддержку 300 компаний микро- и малых компаний.