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Категория
Бизнес
Дата публикации

В Варшаве открывается коворкинг для украинских стартапов

В Варшаве открывается коворкинг для украинских стартапов
Фото: depositphotos

В Варшаве 8 сентября в рамках программы Polish-Ukranian startup bridge (PUSB) открывается коворкинг для украинских стартапов, которые из-за войны вынуждены искать новые пути развития собственного бизнеса.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
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Об этом сообщает AIN.

Каждый предприниматель, выполнивший условия поддержки, получит место для работы и деловых встреч, возможность обменяться опытом и найти новые формы польско-украинского сотрудничества в сфере инновационных проектов.

Коворкингом могут пользоваться стартапы, отвечающие таким условиям:

  1. Граждане Украины, до 24 февраля, запустили разработку собственных продуктов и/или услуги с высоким технологическим потенциалом.
  2. Ведут бизнес или ищут возможности для расширения своей деятельности на территории Польши и Европейского союза.
  3. Предприниматели, имеющие официально зарегистрированный стартап не дольше 60 месяцев (может быть разная форма регистрации ФОП или ООО).

Поэтому бизнес, отвечающий условиям, может зарегистрироваться на сайте Polish-Ukranian startup bridge по ссылке и получить подтверждение регистрации.

После этого следует подписать договор на пользование местом. Общее количество участников коворкинга ограничено и составляет 30 мест.

Напомним, что Кабмин разрешил ФЛП получать гранты на создание перерабатывающих предприятий.