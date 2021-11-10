Бизнес 1 час назад

Настольный бизнес: как киевское семейство создает мебельный бренд с перспективой в $90 млн

В основе идеологии бренда мебели TehnoTable — эргономичное рабочее место. Разработкой "умных" столов киевские авиаконструктор и менеджер начали 5 лет назад. А еще через пять планируют продать своих столов на 90 млн долларов. Рассказываем как

Кавер к публикации: Юрий Давыдов / Delo.ua Кавер к публикации: Юрий Давыдов / Delo.ua
Кавер к публикации: Юрий Давыдов / Delo.ua

Украинский стартап TehnoTable — единственная украинская компания, создающая "умные" столы с полным циклом производства, начиная от разработки конструкции, заканчивая сборкой. Фишка столов от TehnoTable в максимальной эргономике — они дают возможность работать за ними в двух самых физиологичных позах.

Кроме этого, TehnoTable — стартап, который с первой попытки получил $25 тысяч на развитие своего дела от "Украинского Фонда стартапов". Сейчас компания работает на территории Украины, однако у собственников бизнеса есть амбициозные планы покорить рынок Польши и США. 

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Создатели TehnoTable — супруги Александра Самохина и Александр Ренев, рассчитывают, что за 5 лет смогут выйти на оборот в $90 млн и войти в топ-3 компаний по производству нишевых дизайнерских столов. Delo.ua они рассказали, как все начиналось и в каком направлении развивается их мебельно-технологический тандем.

Помогли другу — получили бизнес

В 2016 году к супругам Александре Самохиной и Александру Реневу обратился друг с вопросом, могут ли они сделать для него стол, за которым ему будет комфортно работать, поскольку за обычным из-за высокого роста у него со временем появились сильные боли в спине. Обратился не случайно, ведь Александр Ренев в прошлом инженер и авиаконструктор. Несмотря на то что никакого опыта в столярном деле и тем более в разработке столов семейная пара не имела, они решили помочь. 

Оборудовали балкон в квартире под мастерскую и, экспериментируя с конструкцией, собрали подъемный стол из подручных средств. Например, одну из его деталей, подъемники для ножек стола, вообще сняли со старого микроавтобуса. 

Друг семьи разработкой был очень доволен и купил стол, не раздумывая, — впервые за долгое время ему было по-настоящему удобно работать. А для семьи это стало поводом задуматься о перспективной нише подъемных и максимально кастомизированных столов. Так родилась идея стартапа, который Самохина и Ренев назвали TehnoTable.

Офисный подъемный стол. Фото: TehnoTable

Сначала учеба, потом столы

Александра Самохина выросла в семье предпринимателей и в родительское дело была вовлечена с самого детства, но по окончании школы и института решила работать по найму в крупных корпорациях. Со временем Самохина стала занимать все более высокие должности, поэтому когда в семье встал вопрос о запуске бизнеса, будущая предпринимательница сначала растерялась: а стоит ли с головой уходить в новое дело, за успех которого отвечаешь только ты сам?

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"Уверенности, что смогу взять на себя такую ответственность, не было от слова совсем. И первое время было действительно сложно. Плюс к моменту запуска у нас родился ребенок, и все в совокупности привело к небольшому выгоранию. Но я постоянно повторяла себе, что у нас получится, ведь наша задумка стоящая", — вспоминает Александра Самохина.

Детский подъемный стол. Фото: TehnoTable

Изучив украинский рынок, она обнаружила, что подъемные столы, которые продают у нас, практически идентичны —  имеют подъемный каркас и столешницу в широкой цветовой гамме. Но об эргономичности (эргономика — это наука об удобстве, об организации рабочего пространства для комфортного и эффективного труда работника исходя из физических и психологических особенностей человеческого организма. — Delo.ua) их создатели при разработке задумывались мало. Поэтому у продукта Самохиной и Ренева были все шансы стать единственными в своей нише.

"Я не нашла компаний, которые бы несли ценность эргономики рабочего места, и мы поняли, что вот она — ниша. Подъемные столы — часть целой идеологии о правильном образе жизни. Ведь правильно оборудованное рабочее место наряду со здоровым образом жизни, регулярными прогулками и полноценным сном повышает продуктивность", — рассказывает Самохина. 

Чтобы окончательно убедиться в том, что подъемные столы — не маркетинг, а про здоровье и продуктивность, Александра Самохина проконсультировалась с несколькими украинскими медиками. Они подтвердили, что  для человека наиболее физиологичны только две позы — стоя ровно в вертикальном положении и лежа в горизонтальном. Поэтому для здоровья очень важно как минимум 30% времени работать стоя. Также медики объяснили важность правильного выреза у столешницы — положение тела должно быть под углом 90 градусов, чтобы снизить нагрузку на шею, позвоночник и верхний плечевой пояс. У большинства столов, которыми мы сегодня пользуемся, этот принцип не соблюдается.

Офисные подъемные столы. Фото: TehnoTable

"Во время консультаций с медиками мне довелось увидеть в очередях очень много молодых людей, у которых уже были проблемы со спиной. Как выяснилось, в основном с этим обращаются айтишники и офисные сотрудники. Ведь в среднем айтишник проводит за рабочим местом от 8 до 12 часов в день. Но пока не появится боль в спине, о важности правильной позы для работы люди не задумываются", — объясняет Александра Самохина. 

После закрепления полученных знаний на курсе по физиологии тела в институте физкультуры в 2017 году семейная пара решает приступить к производству первых подъемных столов на продажу.

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Запуск производства полного цикла и проблемы с финансированием

Впрочем, перед этим им предстояло решить еще одну конструкторскую задачу — чтобы столы были бесшумными, когда столешница поднимается в положение "стоячей работы". Подъемники для автомобилей, которые использовали для сборки столов вначале, были уж очень шумными, и некоторые офисы передумали покупать столы именно по этой причине. 

Поэтому создатели TehnoTable отказались от них и нашли по приемлемой цене поставщиков комплектующих в Китае. По словам Александры Самохиной, сначала нашли в Германии очень высокого качества, но немецкие комплектующие были гораздо дороже. Например, один двигатель Bosch стоил 350 евро, поэтому стоимость всего стола с ним была бы значительно выше, чем $500, за которые их планировали продавать Самохина и Ренев.

"На сегодняшний день мы в наш бизнес уже вложили порядка 300 тысяч евро, так как в нашем деле любой шаг стоит денег. Например, сейчас нам нужно зарегистрировать торговую марку, а за это нужно заплатить 21 тысячу гривен. Плюс ко всему комплектующие из Китая нужно заказывать большими партиями по 300 комплектов двигателей сразу, чтобы не прерывать производственный цикл, если поставки будут задерживаться", — рассказывает предпринимательница.  

В Китае создатели TehnoTable покупают почти все электронные комплектующие, а часть деталей заказывают у украинских производителей. Что-то производят сами, так как в ходе работы над первыми столами выяснилось, что некоторые китайские комплектующие нужно дорабатывать. Поэтому прямо на производстве TehnoTable в Вишневом инженеры взялись за разработку собственных пультов для столов, которые крепятся к корпусу.

Подъемный стол управляется с помощью пульта. Фото: TehnoTableПо словам Самохиной, на данный момент они создали уже более 10 модификаций базовой модели своих первых столов. И конструирование каждой — дополнительные затраты. Но предложение рождает спрос, поэтому торговля у Самохиной и Ренева не прекращается фактически с первых дней продаж. Более того, с началом пандемии объем продаж стал увеличиваться, как и средний чек, который сегодня составляет 15,5 тыс. гривен, а до пандемии был 9,5 тыс. гривен. 

При этом в TehnoTable подчеркивают, что в продвижении их продукта гораздо больший эффект обеспечивают не реклама в социальных сетях или рассылки, а сарафанное радио.

"Мы тратим на рекламу в Facebook и Instagram до $1 тысячи в месяц, но с этих площадок приходит 3-4 клиента. Нас больше выручают личные рекомендации клиентов. Плюс мы участвуем во всех украинских и европейских мебельных выставках", — говорит Александра Самохина. 

Куда и за сколько развивается TehnoTable

В компании надеются, что за 5 лет смогут выйти на оборот в $90 млн и войти в топ-3 компаний по производству нишевых дизайнерских столов. По словам Самохиной, в Украине рынок подъемных столов растет ежегодно на 30%. И в этом году компания планирует занять его десятую часть.

Помочь TehnoTable в достижении поставленной цели и выходе на новый этап развития может маркетинговая кампания. Но ввиду того, что всю прибыль от продаж своих подъемных столов семья тут же реинвестирует в производство, на маркетинг денег уже не остается. Поэтому в начале 2021 года они подали заявку на получение гранта в "Украинский Фонд стартапов" и с первой попытки получили $25 тысяч на развитие своего дела. По словам соосновательницы TehnoTable, этих денег хватит, чтобы инвестировать в маркетинг, но для масштабирования и экспансии в другие страны нужны большие финансовые вложения, которые команда будет привлекать, участвуя в других грантовых программах и приглашая инвесторов со стороны.

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Подъемный офисный стол. Фото: TehnoTable

Амбициозные планы покорить мир

По словам Самохиной, не ограничиваться продажами в Украине, а выходить на рынки других стран сегодня определенно есть смысл, поскольку за 2020 год продажи нишевой дизайнерской мебели составили по миру в среднем $11 млрд, а годовой прирост составляет около 7,5%. Поэтому сейчас в TehnoTable активно изучают рынок Польши, а затем планируют выходить и на США. 

"Чтобы выйти на рынок Польши, нужно получить ряд документов и сертификатов, а это удовольствие будет стоить около $50 тысяч. С учетом запуска офиса и склада в Польше нам понадобится около $100 тысяч", — отметила она. 

Александра Самохина объясняет: в Польше, как и в Украине, представлены однотипные столы по цене от $700, а стоимость стола-конструктора стартует от $1 тысячи. Поэтому столы TehnoTable по цене от $500 могут составить достойную конкуренцию польским.

Геймерский подъемный стол. Фото: TehnoTable

"Мы отличаемся от других производителей тем, что делаем полную кастомизацию и разрабатываем различные столешницы, столы с розетками и без них, столы с встроенной барной стойкой, подогревом напитков, крючком для наушников и прочими фишками, которые нужны и интересны пользователю. Сейчас в процессе разработки двухдвигательная модель, чтобы стол работал лучше и регулировался на неровной поверхности пола", — говорит основательница компании.  

Она убеждена, что их продукт будет набирать популярность на рынке Украины и за пределами страны. Чтобы осуществить эти амбициозные планы, компания активно занимается разработкой новых моделей столов и изучает мировой рынок, чтобы украинский продукт был доступен в нескольких странах. 

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua

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