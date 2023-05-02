Start Path Ukraine: українські фінтех-стартапи отримають гранти в $10 000

Компанія Mastercard обрала п’ятьох учасників програми Start Path Ukraine: ними стали українські фінтехи, які працюють над сервісами для віддаленої ідентифікації, онлайн-кредитування, автоматизації звітності для фінмоніторингу, а також над рішеннями для малого та середнього бізнесу. Учасники отримають гранти в 10 тис. доларів, а також доступ до ресурсів, менторський супровід та нетворкінг з експертами.

Головні критерії, яким мали відповідати учасники - це актуальність для українського ринку, інноваційність розробки, потенціал для масштабування та позитивного впливу на економіку, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Програма Start Path Ukraine розроблена Mastercard спеціально для українських фінтехів та покликана надати їм можливість зростати і сприяти відновленню економіки України.

Обрані учасники програми представляють такі рішення:

AML Point — готове рішення для фінансових установ та їхніх спеціалістів з протидії відмиванню коштів, що дозволяє автоматизувати процеси фінмоніторингу (зберігання даних, аналіз та звітність) з урахуванням усіх актуальних вимог законодавства;

Electronic KYC — це програмне забезпечення (SaaS), яке допомагає банкам і фінтех-компаніям швидко розширювати свої клієнтські бази, мінімізуючи зусилля клієнта для відкриття рахунку та повністю автоматизуючи процес залучення клієнтів;

Neofin — комплексне рішення для запуску споживчого кредитування, що покриває всі етапи життєвого циклу кредитного продукту, включно з онбордингом, ідентифікацією і верифікацією, системою для ухвалення кредитних рішень, подальшого обліку й обслуговування кредитів;

RemOnline — універсальна платформа для малого та середнього бізнесу, що допомагає автоматизувати бізнес-процеси, включно з обробкою замовлень, продажами, управлінням клієнтською базою, складським обліком, фінансами, розрахунком заробітної плати та аналітикою;

Zhabka — інноваційне платіжне рішення для підприємців, що дозволяє виставляти та оплачувати рахунки в різних соціальних мережах та месенджерах, не покидаючи чат з клієнтом.

"Ми віримо, що фінтех-стартапи здатні зробити вагомий внесок у відновлення країни, і ми раді підтримати їх у створенні рішень для розвитку цифрової економіки, фінансової інклюзії та інноваційного клієнтського досвіду", — наголосила генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва.

Start Path Ukraine базується на поточній стратегії Mastercard, що спрямована на підтримку українців та економіки України. Ця стратегія включає партнерство з банками задля забезпечення стійкості їхньої інфраструктури завдяки впровадженню хмарних рішень; програму Digital First для мобільного банкінгу з опціональним відкриттям фізичної картки; співпрацю з торговельними партнерами для розширення безготівкових сервісів та партнерство з іншими організаціями з метою спрощення фінансових операцій між фізичними особами на території країни.

У межах програми Mastercard Start Path підтримку отримали вже більш 350 стартапів з 42 країн світу. Частина з них вже вийшли на публічні ринки.

Компанія Mastercard 9 вересня розпочала прийом заявок на участь в ініціативі Start Path Ukraine, яка розроблена для українських фінтех-компаній і підприємців та покликана надати їм можливість зростати та сприяти відновленню економіки України.