OpenAI нашел инвесторов на 300 млн долларов

Венчурные компании Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive и K2 Global, фонд Founders Fund заполучили акции на сумму более 300 млн долларов при оценке компании в 27-29 млрд долларов.

Об этом сообщает TechCrunch.

Отмечается также, что в начале года Microsoft инвестировала в OpenAI около 10 миллиардов долларов.

OpenAI отказалась комментировать тендерное предложение, не связанное с инвестицией Microsoft. В то время как инвестиции Microsoft имеют сильную стратегическую направленность – технологический гигант работает над интеграцией технологий OpenAI в разные сферы своего бизнеса – венчурные фонды выступают в качестве финансовых спонсоров.

Издание пишет, что сделки уже подписаны инвесторами и деньги перечислены; осталось только получить контрассигнацию от OpenAI. В целом, внешние инвесторы сейчас владеют более 30% OpenAI.

Ряд фирм, включая Tiger и Sequoia, пострадлали в результате финансового кризиса, который технологический сектор пережил в прошлом году; в целом ряд венчурных фондов значительно замедлил темпы инвестирования. Теперь, когда инвесторы ищут интересные стартапы в области ИИ, OpenAI выглядит очень привлекательно.

Ключевым моментом в предложении, оценке OpenAI и вероятном интересе инвесторов является то, что наряду с технологией существует также быстро развивающаяся экосистема вокруг нее: миллионы людей "поиграли" с ChatGPT, сотни крупных и малых компаний начали внедрять GPT и ChatGPT в свои продукты и услуги. Это также послужило толчком для других крупных технологических компаний ускорить развертывание собственных усилий в области генеративного ИИ.

Напомним, Министерство цифровой трансформации работает над виртуальным помощником "Надія", который, возможно, появится в сервисе "Дія", заявил глава ведомства Михаил Федоров. Он рассказал, что его команда общается с разработчиком чата ChatGPT – компанией OpenAI, чтобы максимально автоматизировать и сделать понятным языком "ответ на любой ваш вопрос".