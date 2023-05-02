OpenAI знайшов інвесторів на 300 млн доларів

Венчурні фірми Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive і K2 Global, фонд Founders Fund придбали акції на суму більше 300 млн доларів при оцінці компанії в 27-29 мільярдів доларів.

Про це повідомляє TechCrunch.

Зазначається також, що на початку року Microsoft інвестував в OpenAI близько 10 мільярдів доларів.

OpenAI відмовилася коментувати тендерну пропозицію, яка не пов'язана з інвестицією Microsoft. В той час як інвестиції Microsoft мають сильну стратегічну спрямованість - технологічний гігант працює над інтеграцією технологій OpenAI в різні сфери свого бізнесу - венчурні фонди виступають в якості фінансових спонсорів.

Видання пише, що угоди вже підписані інвесторами, і гроші перераховані; залишилося тільки отримати контрасигнацію від OpenAI. Загалом, зовнішні інвестори зараз володіють понад 30% OpenAI.

Ряд фірм, включаючи Tiger і Sequoia, зазнали певних ударів в результаті фінансової кризи, яку технологічний сектор пережив в минулому році; в цілому, ряд венчурних фондів значно сповільнили темпи інвестування. Зараз, коли інвестори шукають цікаві стартапи в галузі ШІ, OpenAI виглядає дуже привабливо.

Ключовим моментом у пропозиції, оцінці OpenAI та ймовірному інтересі інвесторів є те, що поряд з технологією існує також екосистема, яка швидко розвивається навколо неї: мільйони людей «погралися» з ChatGPT, сотні великих і малих компаній почали впроваджувати GPT і ChatGPT у свої продукти та послуги. Це також стало поштовхом для інших великих технологічних компаній прискорити розгортання власних зусиль у галузі генеративного ШІ.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації працює над віртуальним помічником "Надія", який, можливо, зʼявиться в сервісі "Дія", заявив очільник відомства Михайло Федоров. Він розповів, що його команда спілкується з розробником чатботу ChatGPT – компанією OpenAI, щоб максимально автоматизувати й зробити зрозумілою мовою "відповідь на будь-яке ваше питання".