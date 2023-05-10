ЄС виділив €20 млн для фінансування українських стартапів

Щонайменше 200 українських deep-tech стартапів отримають до 60 000 євро в рамках програми розвитку новостворених компаній. Європейська рада інновацій (EIC) оголосила ключових партнерів програми для підтримки інноваційної спільноти України. Така інформація з’явилася на сайті EIC.

Йдеться про загальне фінансування в 20 мільйонів євро, які мають допомогти в розвитку українських deep-tech стартапів. Також EIC надаватиме нефінансову підтримку: бізнес-консультації, коучинг, наставництво і пошук партнерів.

Deep-tech – це класифікація організацій або, як правило, стартап-компаній, з чітко вираженою метою надання технологічних рішень на основі значних наукових або інженерних проблем.

“Ця амбітна акція має на меті забезпечити так необхідну життєдіяльність для українських стартапів і допомогти їм рости та інтегруватися в європейську інноваційну екосистему, щоб вони могли стати ключовими рушійними силами економічного відновлення України”, - йдеться на сайті EIC.

Ініціатива також має на меті краще підготувати українські стартапи до конкуренції. Особлива увага приділяється підтримці інноваційних рішень для відбудови України.

Програма працюватиме два роки, перші стартапи профінансують у 2023 році,

Підтримка в розмірі 20 мільйонів євро буде надана через загальноєвропейську мережу асоціацій стартапів, центрів підтримки підприємств, інкубаторів і акселераторів. Мережа, обрана за конкурсом, координується Accelerator FundingBox у Варшаві, Польща. До консорціуму входять 22 організації та асоціації стартапів, серед яких 6 українських партнерів, а також партнери з 13 інших країн.

Відносини між ЄС та Україною у сфері досліджень та інновацій розпочалися в 2002 році, коли Європейське Співтовариство та Україна підписали Угоду про співпрацю у сфері науки та технологій.

2016 році Україна та ЄС також уклали угоду про асоціацію країни до Програми досліджень і навчання Євроатома. Дослідницька та навчальна програма Євроатома спрямована на підвищення рівня ядерної безпеки та радіаційного захисту.

Зазначимо, українські стартапи застрягають на Pre-Seed раунді та роками вкладають власні гроші у розробку або закриваються взагалі — це стається з 99% з них в перші роки після запуску.

Раніше компанія Mastercard обрала п’ятьох учасників програми Start Path Ukraine, які тримають гранти в 10 тис. доларів, а також доступ до ресурсів, менторський супровід та нетворкінг з експертами.