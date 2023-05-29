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USAID оголосив про грантову програму на $2 млн для українського бізнесу
Нава грантова програма від Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) дозволить близько 30 українським компаніям та стартапам прийняти участь у міжнародних торгових місіях і просувати бренди України на світовій арені.
Сума допомоги на одну компанію становить від $35000 до $90000, повідомляюь у Міністерстві цифрової трансформації України.
Очікується, що тривалість кожного гранту за цим запитом становитиме до десяти місяців. Орієнтовною датою початку надання перших грантів у рамках цього конкурсу є липень 2023 року. Тип гранту буде визначено під час переговорного процесу залежно від передбаченої діяльності, а також можливостей і досвіду грантоотримувача.
Згідно з повідомленням, пріоритетними є такі напрями як:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- інформаційні технології;
- інжиніринг;
- виробництво;
- креативні індустрії та послуги.
Пріоритет надаватиметься тим проектам, у яких ресурси USAID залучаються за рахунок внесків грантоотримувачів у розмірі мінімум 30% від загального бюджету.
Раніше програма USAID з аграрного і сільського розвитку запрошувала подавати концепції проектів на одержання субгранту для впровадження нових технологій зрошення, енерго- та водозберігаючого обладнання та автоматизації зрошення у пілотних організаціях водокористувачів.