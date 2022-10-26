USAID видасть в Україні два гранти до 18,3 мільйона гривень на покращення технологій зрошення

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) запрошує подавати концепції проектів на одержання субгранту для впровадження нових технологій зрошення, енерго- та водозберігаючого обладнання та автоматизації зрошення у пілотних організаціях водокористувачів. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

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Діяльність за цим субгрантами передбачає розробку та реалізацію двох пілотних проектів для організацій водокористувачів у Одеській та Черкаській областях, у районах, де зараз не ведуться бойові дії та де є потреба у відновленні або модернізації зрошувальних систем.

Територія обслуговування одного пілотного проекту має становити не менше 200 га. Також організація має підтвердити спроможність дольової участі на рівні не менше ніж 30% від загального бюджету субгрантового проекту.

Програма USAID AГРО планує надати до 36,6 мільйона гривень, тобто до 18,3 мільйона гривень на один субгрант одній організації водокористувачів. Остаточна сума залежатиме від діяльності в рамках договору субгранту та остаточних переговорів.

Субгрант надається для проведення робіт на існуючих (облікованих) зрошуваних землях або таких, на яких в попередні роки проводився полив та розташовані/були розташовані зрошувальні мережі.

Це може включати таку діяльність: модернізація насосної станції; придбання/заміна дощувальної техніки; будівництво інфраструктури краплинного зрошення; встановлення системи водообліку; заміна зрошувальних трубопроводів; проведення протифільтраційних заходів на відкритих каналах; придбання обладнання для обслуговування зрошувальної мережі.

Також кошти можуть бути використані на облаштування системи дистанційного управління поливом; облаштування системи моніторингу вологості ґрунту; будівництво поливу для тепличного комплексу; облаштування сплінклерного поливу для саду.

Наведений перелік не є вичерпним і може доповнюватися або скорочуватися відповідно до потреб організації водокористувачів. Однак в будь-якому разі кошти субгранту не можуть бути використані для кредитування, будівництва зрошувальних мереж, оцінки впливу на довкілля, придбання чи оренди автотранспорту.

Концепції проектів, включаючи бюджет та супровідну документацію, та повний опис технічного завдання, треба надіслати до 30 листопада на адресу [email protected]

Як зазначають в Мінагрополітики, програма USAID з аграрного і сільського розвитку – це 7-річний проект (2019-2026), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку та реалізується компанією "Кімонікс Інтернешнл". Метою проекту є прискорення економічного розвитку сільських громад в Україні, які потребують найбільшої підтримки, шляхом покращення управління в аграрному секторі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com