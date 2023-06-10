Малому бізнесу роздадуть гранти від ЄС та Німеччини через Ощадбанк: хто зможе претендувати

Ощадбанк анонсував запуск нового мультидонорського проєкту з надання безповоротних грантів мікробізнесу для забезпечення безперервності діяльності та відновлення переміщених підприємств.

Як ідеться у повідомленні держбанку, участь у реалізації проєкту від ініціативи "EU4Business: Відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП в Україні" братимуть, окрім нього, Фонд розвитку підприємства та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).

Програма фінансується спільно Європейським союзом та Міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини і реалізується в рамках проекту останнього щодо імплементації угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі.

Новий грантовий проєкт передбачає безповоротне фінансування на суму до 4 тисяч євро для близько 750 мікробізнесів протягом 6 місяців після відбору. Гранти покриватимуть негайні витрати підприємців, зокрема заміну пошкодженого обладнання, транспортні витрати на переїзд/повернення або потребу в оборотних коштах.

На отримання грантів зможуть претендувати три групи заявників:

- мікропідприємства в найбільш постраждалих регіонах (Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Донецька, Київська, Чернігівська, Сумська, Луганська та Херсонська області);

- бізнеси, які повернулись на деокуповані території Київської, Чернігівської, Харківської, Херсонської, Донецької та Сумської або інших областей, які будуть деокуповані на момент подання грантових заявок;

- компанії, важливі для забезпечення основними товарами та послугами в усіх підконтрольних областях.

Заявку на отримання безповоротної фінансової допомоги представники мікробізнесу зможуть подати з 1 липня через портал "Дія". Роль Ощадбанку в проєкті полягатиме в перевірці ділової репутації заявників на отримання грантів, відкритті рахунків для виплати грантової допомоги та контролі цільового використання отриманих коштів.

Ощадбанк зазначає, що вже має успішний досвід співпраці з GIZ та ФРП у реалізації першого етапу іншого грантового проєкту, в рамках якого банк прокредитував бізнес на 164 мільйона гривень, з чого 26 мільйонів було покрито грантами німецького уряду (до 30% суми).

В ході переговорів досягнуто попередньої домовленості про наступний розширений етап цієї ініціативи; остаточне рішення про впровадження другого етапу грантової програми очікується вже цього літа.

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