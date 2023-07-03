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Переробні підприємства можуть отримати до 150 тисяч доларів на розвиток: стартував прийом заявок
В Україні з 3 липня розпочався прийом заявок на надання грантів для розвитку малих і середніх переробних підприємств. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
Ідеться про ініціативу, яку реалізує програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України". У рамках грантової програми буде надано близько 25 грантів обсягом від 75 000 до 150 000 доларів.
Ці гранти мають підтримати підприємства в діяльності, яка сприяє:
- виробництву інноваційних продуктів;
- модернізації виробництва;
- скороченню ручної людської праці у поєднанні зі створенням більш висококваліфікованих робочих місць;
- підвищенню ефективності використання інших ресурсів;
- імпортозаміщенню на українському ринку та/або експорту української продукції для заповнення ніш, які раніше займала російська й білоруська продукція;
- локалізації виробництва товарів, потрібних для відбудови.
Прийом заявок на надання грантів триватиме до 15 грудня 2023 року (включно) та відбуватиметься поетапно з наступними дедлайнами: 15 серпня; 15 жовтня; 15 грудня 2023 року.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Детальна інформація щодо подачі заявки, необхідних документів та критеріїв відбору доступні за посиланням.
Кому саме і на яку діяльність виділять гранти?
Вказується, що гранти надаватимуть підприємствам переробної промисловості (Секція С КВЕД – 2010). Винятками є:
- виробництво алкогольних напоїв, тютюнових виробів, коксу та продуктів переробки нафти, хімічних речовин і хімічної продукції, фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів;
- поліграфічна діяльність;
- ремонт і монтаж машин та устаткування;
- медична сфера;
- виробництво будь-якої продукції, яка може розглядатися як зброя, боєприпаси чи продукція подвійного призначення.
Грантами можуть підтримати зокрема:
- впровадження інноваційних рішень, інструментів і бізнес-моделей для підвищення ефективності та продуктивності бізнесу (виробництва та/або продажів);
- придбання обладнання, апаратного забезпечення для вдосконалення процесів / продуктів / технологій;
- діяльність, пов’язану із запуском виробництва технологічно нового або вдосконаленого продукту (наприклад, закупівлю послуг із автоматизації процесів, з розробки технічних специфікацій, технічних проєктів);
- діяльність, необхідну для сертифікації продукції на відповідність національним або міжнародним стандартам якості та безпечності, або галузевим аудитам / сертифікаціям, необхідним для підвищення конкурентоспроможності та зростання;
- діяльність, пов’язану з масштабуванням випуску продукції, а також маркетинговим просуванням існуючого продукту на національному та закордонних ринках (така діяльність не може включати допомогу в організації участі в торговельних виставках, торговельних місіях та подібних активностей);
- застосування передових виробничих і бізнес-рішень у виробництві продукції (може включати 3D-друк, встановлення робототехніки й запровадження автоматизації процесів, застосування штучного інтелекту та передових технологій обробки даних тощо).