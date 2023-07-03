Переробні підприємства можуть отримати до 150 тисяч доларів на розвиток: стартував прийом заявок

В Україні з 3 липня розпочався прийом заявок на надання грантів для розвитку малих і середніх переробних підприємств. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Ідеться про ініціативу, яку реалізує програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України". У рамках грантової програми буде надано близько 25 грантів обсягом від 75 000 до 150 000 доларів.

Ці гранти мають підтримати підприємства в діяльності, яка сприяє:

виробництву інноваційних продуктів;

модернізації виробництва;

скороченню ручної людської праці у поєднанні зі створенням більш висококваліфікованих робочих місць;

підвищенню ефективності використання інших ресурсів;

імпортозаміщенню на українському ринку та/або експорту української продукції для заповнення ніш, які раніше займала російська й білоруська продукція;

локалізації виробництва товарів, потрібних для відбудови.

Прийом заявок на надання грантів триватиме до 15 грудня 2023 року (включно) та відбуватиметься поетапно з наступними дедлайнами: 15 серпня; 15 жовтня; 15 грудня 2023 року.

Детальна інформація щодо подачі заявки, необхідних документів та критеріїв відбору доступні за посиланням.

Кому саме і на яку діяльність виділять гранти?

Вказується, що гранти надаватимуть підприємствам переробної промисловості (Секція С КВЕД – 2010). Винятками є:

виробництво алкогольних напоїв, тютюнових виробів, коксу та продуктів переробки нафти, хімічних речовин і хімічної продукції, фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів;

поліграфічна діяльність;

ремонт і монтаж машин та устаткування;

медична сфера;

виробництво будь-якої продукції, яка може розглядатися як зброя, боєприпаси чи продукція подвійного призначення.

Грантами можуть підтримати зокрема: