Грант до $500 тис: USAID запускає нову програму для переробних підприємств

Програма USAID пропонує гранти до $500 тисяч для розвитку українських середніх і великих переробних підприємств, при цьому загальний бюджет становить 10 млн доларів. У рамках програми планується надати близько 30-ти грантів обсягом від $150 до $500 тисяч.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.

Зазначається, що програма підтримуватиме проекти середніх і великих підприємств, що сприяють розширенню виробництва, інноваціям та модернізації, а також створенню нових робочих місць і збільшенню продажів на внутрішніх та зовнішніх ринках.

Гранти будуть надані підприємствам у таких секторах:

упаковка та пакувальні матеріали;

харчова промисловість;

машинобудування та металообробка;

текстиль;

продукти на відновлення та реконструкцію (будівельні матеріали, вікна, двері, металовироби, електротовари тощо).

Джим Хоуп, директор місії USAID в Україні зазначив, що ця ініціатива є важливою частиною зусиль USAID у підтримці сталого розвитку української економіки, особливо в умовах військових викликів.

"Українські підприємці — рушійна сила економіки. Програма USAID створює можливості для українського бізнесу, аби він продовжував розвиватися, створювати продукцію з високою доданою вартістю та високооплачувані робочі місця, а також наповнював бюджет задля підтримки сталої економіки своєї країни", — зазначила керівниця програми Олеся Залуська.

Прийом заявок триватиме до 8 березня 2024 року (включно).

Нагадаємо, програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Конкурентоспроможна економіка України" втричі збільшила грантову підтримку для переробних підприємств. Тепер фінансування становитиме 11 млн доларів.