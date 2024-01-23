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Економіка
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Грант до $500 тис: USAID запускає нову програму для переробних підприємств

Грант до $500 тис: USAID запускає нову програму для переробних підприємств
USAID запускає нову грантову програму. Ілюстрація: Мінекономіки

Програма USAID пропонує гранти до $500 тисяч для розвитку українських середніх і великих переробних підприємств, при цьому загальний бюджет становить 10 млн доларів. У рамках програми планується надати близько 30-ти грантів обсягом від $150 до $500 тисяч.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.

Зазначається, що програма підтримуватиме проекти середніх і великих підприємств, що сприяють розширенню виробництва, інноваціям та модернізації, а також створенню нових робочих місць і збільшенню продажів на внутрішніх та зовнішніх ринках.

Гранти будуть надані підприємствам у таких секторах:

  • упаковка та пакувальні матеріали;
  • харчова промисловість;
  • машинобудування та металообробка;
  • текстиль;
  • продукти на відновлення та реконструкцію (будівельні матеріали, вікна, двері, металовироби, електротовари тощо).

Джим Хоуп, директор місії USAID в Україні зазначив, що ця ініціатива є важливою частиною зусиль USAID у підтримці сталого розвитку української економіки, особливо в умовах військових викликів.

"Українські підприємці — рушійна сила економіки. Програма USAID створює можливості для українського бізнесу, аби він продовжував розвиватися, створювати продукцію з високою доданою  вартістю та високооплачувані робочі місця, а також наповнював бюджет задля підтримки сталої економіки своєї країни", — зазначила керівниця програми Олеся Залуська.

Прийом заявок триватиме до 8 березня 2024 року (включно). 

Нагадаємо, програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Конкурентоспроможна економіка України" втричі збільшила грантову підтримку для переробних підприємств. Тепер фінансування становитиме 11 млн доларів. 

Автор:
Тетяна Гойденко