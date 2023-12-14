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USAID втричі збільшує кількість грантів для українських підприємств
Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Конкурентоспроможна економіка України" втричі збільшила грантову підтримку для переробних підприємств. Тепер фінансування становитиме 11 млн доларів. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки України.
Зазначається, що в межах програми буде надано близько 75 грантів, тоді як раніше планувалось близько 25.
Таке рішення пояснили великою кількістю заявок і значним інтересом із боку підприємств переробної галузі.
У Мінекономіки додали, що гранти підтримуватимуть бізнес у діяльності, яка сприяє:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- виробництву інноваційних продуктів;
- модернізації виробництва;
- скороченню ручної людської праці у поєднанні зі створенням більш висококваліфікованих робочих місць;
- підвищенню ефективності використання інших ресурсів;
- імпортозаміщенню на українському ринку та/або експорту української продукції для заповнення ніш, які раніше займала російська та білоруська продукція;
- локалізації виробництва товарів, потрібних для відбудови.
Гранти для переробних підприємств: деталі програми
Програма "Конкурентоспроможна економіка України" працює з 2019 року. Після початку повномасштабної війни вона сфокусувалася на збереженні та відновленні економіки України, яка постраждала від агресії.
Гранти для переробних підприємств можуть бути спрямовані, зокрема, на:
- впровадження інноваційних рішень, інструментів та бізнес-моделей для підвищення ефективності та продуктивності бізнесу (виробництва та/або продажів);
- придбання обладнання, апаратного забезпечення для вдосконалення процесів/продуктів/технологій;
- запуск виробництва технологічно нового або вдосконаленого продукту;
- діяльність, необхідну для сертифікації продукції на відповідність національним або міжнародним стандартам якості та безпечності, або галузевим аудитам/сертифікаціям, які необхідні для підвищення конкурентоспроможності та зростання;
- діяльність, пов'язану з масштабуванням випуску продукції, а також маркетинговим просуванням існуючого продукту на національному та закордонних ринках;
- застосування передових виробничих і бізнес-рішень у виробництві продукції.
Кошти надаються підприємствам з Секції С КВЕД - 2010, крім тих, які працюють в сфері медицини, поліграфічної діяльності, ремонту і монтажу машин або виробляють:
- алкогольні напої;
- тютюнові вироби;
- кокс та продукти переробки нафти, хімічних речовин і хімічної продукції;
- фармацевтичні продукти і фармацевтичні препарати;
- будь-яку продукцію, яка може розглядатися як зброя, боєприпаси чи продукція подвійного призначення.