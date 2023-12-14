USAID втричі збільшує кількість грантів для українських підприємств

Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Конкурентоспроможна економіка України" втричі збільшила грантову підтримку для переробних підприємств. Тепер фінансування становитиме 11 млн доларів. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки України.

Зазначається, що в межах програми буде надано близько 75 грантів, тоді як раніше планувалось близько 25.

Таке рішення пояснили великою кількістю заявок і значним інтересом із боку підприємств переробної галузі.

У Мінекономіки додали, що гранти підтримуватимуть бізнес у діяльності, яка сприяє:

виробництву інноваційних продуктів;

модернізації виробництва;

скороченню ручної людської праці у поєднанні зі створенням більш висококваліфікованих робочих місць;

підвищенню ефективності використання інших ресурсів;

імпортозаміщенню на українському ринку та/або експорту української продукції для заповнення ніш, які раніше займала російська та білоруська продукція;

локалізації виробництва товарів, потрібних для відбудови.

Гранти для переробних підприємств: деталі програми

Програма "Конкурентоспроможна економіка України" працює з 2019 року. Після початку повномасштабної війни вона сфокусувалася на збереженні та відновленні економіки України, яка постраждала від агресії.

Гранти для переробних підприємств можуть бути спрямовані, зокрема, на:

впровадження інноваційних рішень, інструментів та бізнес-моделей для підвищення ефективності та продуктивності бізнесу (виробництва та/або продажів);

придбання обладнання, апаратного забезпечення для вдосконалення процесів/продуктів/технологій;

запуск виробництва технологічно нового або вдосконаленого продукту;

діяльність, необхідну для сертифікації продукції на відповідність національним або міжнародним стандартам якості та безпечності, або галузевим аудитам/сертифікаціям, які необхідні для підвищення конкурентоспроможності та зростання;

діяльність, пов'язану з масштабуванням випуску продукції, а також маркетинговим просуванням існуючого продукту на національному та закордонних ринках;

застосування передових виробничих і бізнес-рішень у виробництві продукції.

Кошти надаються підприємствам з Секції С КВЕД - 2010, крім тих, які працюють в сфері медицини, поліграфічної діяльності, ремонту і монтажу машин або виробляють: