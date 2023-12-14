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Категорія
Бізнес
Дата публікації

USAID втричі збільшує кількість грантів для українських підприємств

Долари, купюри, банкноти
Долари. Фото: pasja1000 / Pixabay

Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Конкурентоспроможна економіка України" втричі збільшила грантову підтримку для переробних підприємств. Тепер фінансування становитиме 11 млн доларів. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки України.

Зазначається, що в межах програми буде надано близько 75 грантів, тоді як раніше планувалось близько 25.

Таке рішення пояснили великою кількістю заявок і значним інтересом із боку підприємств переробної галузі.

У Мінекономіки додали, що гранти підтримуватимуть бізнес у діяльності, яка сприяє:

  • виробництву інноваційних продуктів;
  • модернізації виробництва;
  • скороченню ручної людської праці у поєднанні зі створенням більш висококваліфікованих робочих місць;
  • підвищенню ефективності використання інших ресурсів;
  • імпортозаміщенню на українському ринку та/або експорту української продукції для заповнення ніш, які раніше займала російська та білоруська продукція; 
  • локалізації виробництва товарів, потрібних для відбудови.

Гранти для переробних підприємств: деталі програми

Програма "Конкурентоспроможна економіка України" працює з 2019 року. Після початку повномасштабної війни вона сфокусувалася на збереженні та відновленні економіки України, яка постраждала від агресії.

Гранти для переробних підприємств можуть бути спрямовані, зокрема, на:

  • впровадження інноваційних рішень, інструментів та бізнес-моделей для підвищення ефективності та продуктивності бізнесу (виробництва та/або продажів); 
  • придбання обладнання, апаратного забезпечення для вдосконалення процесів/продуктів/технологій; 
  • запуск виробництва технологічно нового або вдосконаленого продукту;
  • діяльність, необхідну для сертифікації продукції на відповідність національним або міжнародним стандартам  якості та безпечності, або галузевим аудитам/сертифікаціям, які необхідні для підвищення конкурентоспроможності та зростання; 
  • діяльність, пов'язану з масштабуванням випуску продукції, а також маркетинговим просуванням існуючого продукту на національному та закордонних ринках; 
  • застосування передових виробничих і бізнес-рішень у виробництві продукції.

Кошти надаються підприємствам з Секції С КВЕД - 2010, крім тих, які працюють в сфері медицини, поліграфічної діяльності, ремонту і монтажу машин або виробляють:

  • алкогольні напої;
  • тютюнові вироби;
  • кокс та продукти переробки нафти, хімічних речовин і хімічної продукції; 
  • фармацевтичні продукти і фармацевтичні препарати;
  • будь-яку продукцію, яка може розглядатися як зброя, боєприпаси чи продукція подвійного призначення. 
Автор:
Артем Ющенко