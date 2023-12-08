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Світовий банк допоможе з грантовими програмами підтримки українського бізнесу
Світовий банк спільно з Міністерством економіки України зосередяться на підтримці приватного сектору, запуску іпотечного кредитування, а також аналізі та фінансуванні конкретних інвестиційних проєктів.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Зазначається, що таких домовленостей було досягнуто під час зустрічі першого віцепрем’єр-міністра - міністра економіки України Юлії Свириденко із делегацією Світового банку на чолі із Регіональним директором Світового банку у справах України та Молдови Арупом Банерджі.
Сторони домовилися зосередитися на грантових програмах підтримки малого і середнього бізнесу, програмах підтримки ветеранів, інструментах страхування воєнних ризиків, на фінансуванні програм "єОселя" та "єВідновлення".Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Відбудова України буде відбуватись за рахунок залучення приватних інвесторів. На наступний рік ми попередньо оцінили потреби приватного сектору у понад 7 мільярдів доларів. Ми очікуємо, що більше половини цієї суми, близько 4 мільярдів доларів, буде покрито за рахунок реалізації програм фінансування багатосторонніми та двосторонніми міжнародними фінансовими установами", - наголосила Свириденко.
Своєю чергою представники Світового банку висловили зацікавленість в підтримці українських підприємців – збільшенні фінансування грантових програм на підтримку малого і середнього бізнесу.
"Усі ці програми спрямовані на створення нових робочих місць, допомогу переселенцям та ветеранам, а також підвищення ролі переробної промисловості в економіці України. Деталі ми будемо ще обговорювати, але принципова згода вже отримана", - заявила Свириденко.
За її словами, зокрема, гроші від Світового банку можуть пом’якшити умови отримання пільгових кредитів для населення за програмою єОселя та збільшити кількість виданих іпотечних кредитів. З іншого боку, реалізація програм пільгового кредитування буде стимулювати галузь житлового будівництва, що в свою чергу буде створювати нові робочі місця, нові виробничі ланцюжки та забезпечувати сплату податків.
Також сторони обговорили можливість надання технічної підтримки Світовим банком з метою аналізу та запуску інструментів страхування воєнних ризиків через залученість локального страхового ринку та напрямків збільшення капіталу українського Експортно-кредитного агентства.
"Зараз ЕКА успішно реалізує програму підтримки українських експортерів, серед яких основну частину складають підприємства малого та середнього бізнесу. Також ми залучили ЕКА до страхування ризиків знищених суден і товарів на них в територіальних водах України. В подальшому ми хочемо розширити програму страхування на ризики знищення товарів на складах і на вантажі, які перебувають в дорозі. Це має стати важливим елементом розвитку приватного сектору в Україні", - зауважила Свириденко.
Зауважимо, агентство США з міжнародного розвитку (USAID) сприятиме підтримці малого та середнього бізнесу, розширенню грантових програм для підприємців, зокрема бізнесів на деокупованих територіях, крім того, продовжуватиме програми підтримки експорту. Також USAID може підтримати Україну у залученні найбільших американських банків до інвестиційних проектів.