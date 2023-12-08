Світовий банк допоможе з грантовими програмами підтримки українського бізнесу

Світовий банк спільно з Міністерством економіки України зосередяться на підтримці приватного сектору, запуску іпотечного кредитування, а також аналізі та фінансуванні конкретних інвестиційних проєктів.

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Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що таких домовленостей було досягнуто під час зустрічі першого віцепрем’єр-міністра - міністра економіки України Юлії Свириденко із делегацією Світового банку на чолі із Регіональним директором Світового банку у справах України та Молдови Арупом Банерджі.

Сторони домовилися зосередитися на грантових програмах підтримки малого і середнього бізнесу, програмах підтримки ветеранів, інструментах страхування воєнних ризиків, на фінансуванні програм "єОселя" та "єВідновлення".

"Відбудова України буде відбуватись за рахунок залучення приватних інвесторів. На наступний рік ми попередньо оцінили потреби приватного сектору у понад 7 мільярдів доларів. Ми очікуємо, що більше половини цієї суми, близько 4 мільярдів доларів, буде покрито за рахунок реалізації програм фінансування багатосторонніми та двосторонніми міжнародними фінансовими установами", - наголосила Свириденко.

Своєю чергою представники Світового банку висловили зацікавленість в підтримці українських підприємців – збільшенні фінансування грантових програм на підтримку малого і середнього бізнесу.

"Усі ці програми спрямовані на створення нових робочих місць, допомогу переселенцям та ветеранам, а також підвищення ролі переробної промисловості в економіці України. Деталі ми будемо ще обговорювати, але принципова згода вже отримана", - заявила Свириденко.

За її словами, зокрема, гроші від Світового банку можуть пом’якшити умови отримання пільгових кредитів для населення за програмою єОселя та збільшити кількість виданих іпотечних кредитів. З іншого боку, реалізація програм пільгового кредитування буде стимулювати галузь житлового будівництва, що в свою чергу буде створювати нові робочі місця, нові виробничі ланцюжки та забезпечувати сплату податків.

Також сторони обговорили можливість надання технічної підтримки Світовим банком з метою аналізу та запуску інструментів страхування воєнних ризиків через залученість локального страхового ринку та напрямків збільшення капіталу українського Експортно-кредитного агентства.

"Зараз ЕКА успішно реалізує програму підтримки українських експортерів, серед яких основну частину складають підприємства малого та середнього бізнесу. Також ми залучили ЕКА до страхування ризиків знищених суден і товарів на них в територіальних водах України. В подальшому ми хочемо розширити програму страхування на ризики знищення товарів на складах і на вантажі, які перебувають в дорозі. Це має стати важливим елементом розвитку приватного сектору в Україні", - зауважила Свириденко.

Зауважимо, агентство США з міжнародного розвитку (USAID) сприятиме підтримці малого та середнього бізнесу, розширенню грантових програм для підприємців, зокрема бізнесів на деокупованих територіях, крім того, продовжуватиме програми підтримки експорту. Також USAID може підтримати Україну у залученні найбільших американських банків до інвестиційних проектів.