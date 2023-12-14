USAID втрое увеличивает количество грантов для украинских предприятий

Программа Агентства США по международному развитию (USAID) "Конкурентоспособная экономика Украины" втрое увеличила грантовую поддержку для перерабатывающих предприятий. Теперь финансирование будет составлять 11 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики Украины.

Отмечается, что в рамках программы будет предоставлено около 75 грантов, в то время как ранее планировалось около 25 грантов.

Такое решение объяснили большим количеством заявок и значительным интересом со стороны предприятий перерабатывающей отрасли.

В Минэкономики добавили, что гранты будут поддерживать бизнес в деятельности, которая способствует:

производству инновационных продуктов;

модернизации производства;

сокращению ручного человеческого труда в сочетании с созданием более высококвалифицированных рабочих мест;

повышению эффективности использования других ресурсов;

импортозамещению на украинском рынке и/или экспорту украинской продукции для заполнения ниш, которые ранее занимала российская и белорусская продукция;

локализации производства товаров, необходимых для восстановления.

Гранты для перерабатывающих предприятий: детали программы

Программа "Конкурентоспособная экономика Украины" работает с 2019 года. После начала полномасштабной войны она сфокусировалась на сохранении и восстановлении экономики Украины, пострадавшей от агрессии.

Гранты для перерабатывающих предприятий могут быть направлены, в частности, на:

внедрение инновационных решений, инструментов и бизнес-моделей для повышения эффективности и производительности бизнеса (производства и/или продаж);

приобретение оборудования, аппаратного обеспечения для усовершенствования процессов/продуктов/технологий;

запуск производства технологически нового или усовершенствованного продукта;

деятельность, необходимую для сертификации продукции на соответствие национальным или международным стандартам качества и безопасности, или отраслевым аудитам/сертификациям, необходимым для повышения конкурентоспособности и роста;

деятельность, связанную с масштабированием выпуска продукции, а также маркетинговым продвижением существующего продукта на национальном и зарубежных рынках;

применение передовых производственных и бизнес-решений в производстве продукции.

Денежные средства предоставляются предприятиям из Секции С КВЭД-2010, кроме тех, которые работают в сфере медицины, полиграфической деятельности, ремонта и монтажа машин или производят: