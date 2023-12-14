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Категория
Бизнес
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USAID втрое увеличивает количество грантов для украинских предприятий

Доллары, купюры, банкноты
Доллары. Фото: pasja1000 / Pixabay

Программа Агентства США по международному развитию (USAID) "Конкурентоспособная экономика Украины" втрое увеличила грантовую поддержку для перерабатывающих предприятий. Теперь финансирование будет составлять 11 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики Украины.

Отмечается, что в рамках программы будет предоставлено около 75 грантов, в то время как ранее планировалось около 25 грантов.

Такое решение объяснили большим количеством заявок и значительным интересом со стороны предприятий перерабатывающей отрасли.

В Минэкономики добавили, что гранты будут поддерживать бизнес в деятельности, которая способствует:

  • производству инновационных продуктов;
  • модернизации производства;
  • сокращению ручного человеческого труда в сочетании с созданием более высококвалифицированных рабочих мест;
  • повышению эффективности использования других ресурсов;
  • импортозамещению на украинском рынке и/или экспорту украинской продукции для заполнения ниш, которые ранее занимала российская и белорусская продукция;
  • локализации производства товаров, необходимых для восстановления.

Гранты для перерабатывающих предприятий: детали программы

Программа "Конкурентоспособная экономика Украины" работает с 2019 года. После начала полномасштабной войны она сфокусировалась на сохранении и восстановлении экономики Украины, пострадавшей от агрессии.

Гранты для перерабатывающих предприятий могут быть направлены, в частности, на:

  • внедрение инновационных решений, инструментов и бизнес-моделей для повышения эффективности и производительности бизнеса (производства и/или продаж);
  • приобретение оборудования, аппаратного обеспечения для усовершенствования процессов/продуктов/технологий;
  • запуск производства технологически нового или усовершенствованного продукта;
  • деятельность, необходимую для сертификации продукции на соответствие национальным или международным стандартам качества и безопасности, или отраслевым аудитам/сертификациям, необходимым для повышения конкурентоспособности и роста;
  • деятельность, связанную с масштабированием выпуска продукции, а также маркетинговым продвижением существующего продукта на национальном и зарубежных рынках;
  • применение передовых производственных и бизнес-решений в производстве продукции.

Денежные средства предоставляются предприятиям из Секции С КВЭД-2010, кроме тех, которые работают в сфере медицины, полиграфической деятельности, ремонта и монтажа машин или производят:

  • алкогольные напитки;
  • табачные изделия;
  • кокс и продукты переработки нефти, химических веществ и химической продукции;
  • фармацевтические продукты и лекарства;
  • любую продукцию, которая может рассматриваться как оружие, боеприпасы или продукция двойного назначения.
Автор:
Артем Ющенко