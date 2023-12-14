- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
Украинский бизнес сможет присоединиться к новой программе по поддержке ликвидности
Для украинских предпринимателей была запущена программа "Доступный факторинг", которая должна обеспечить микро-, малый и средний бизнес оборотным капиталом. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба Минфина.
Факторинг позволяет предприятиям получить немедленный доступ к денежным средствам и восстановить ликвидность для производства новых товаров.
Государственная программа предусматривает, что предприятие за соответствующий процент уступает факторинговой компании (уполномоченному фактору) своим правом требования к покупателю за неоплаченные товары и услуги.
Как отметил заместитель министра финансов Украины Юрий Драганчук, таким образом предприятия смогут покрыть ежедневные расходы, снизить риск "неплатежей" со стороны контрагентов и улучшить устойчивость всей цепи поставок товаров.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Руководит программой Фонд развития предпринимательства (ФРП). А реализация будет происходить через следующие банки:
- "Креди Агриколь Банк";
- "ОТП Банк",
- "ТАСкомбанк",
- "Коминбанк",
- "Банк Глобус";
- "МТБ Банк".
Доступный факторинг: условия
Программа предусматривает компенсацию процентной ставки за факторинг на уровне до 13% годовых. Факторинг будет предоставляться в размере до 95% дебиторской задолженности. Однако сумма финансирования не может превышать 150 миллионов гривен, включая средства, полученные по программам "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%".
Присоединиться к "Доступному факторингу" могут микро-, малые, средние и крупные предприятия – резиденты Украины, которые осуществляют поставки товаров, произведенных украинским товаропроизводителем, на условиях отсрочки платежа. Это касается:
- физических лиц-предпринимателей;
- юридических лиц, конечным бенефициарным собственником (контролером) которого является физическое лицо – резидент Украины;
- сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Источник фото: ua.depositphotos.com