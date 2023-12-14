Украинский бизнес сможет присоединиться к новой программе по поддержке ликвидности

Для украинских предпринимателей была запущена программа "Доступный факторинг", которая должна обеспечить микро-, малый и средний бизнес оборотным капиталом. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба Минфина.

Факторинг позволяет предприятиям получить немедленный доступ к денежным средствам и восстановить ликвидность для производства новых товаров.

Государственная программа предусматривает, что предприятие за соответствующий процент уступает факторинговой компании (уполномоченному фактору) своим правом требования к покупателю за неоплаченные товары и услуги.

Как отметил заместитель министра финансов Украины Юрий Драганчук, таким образом предприятия смогут покрыть ежедневные расходы, снизить риск "неплатежей" со стороны контрагентов и улучшить устойчивость всей цепи поставок товаров.

Руководит программой Фонд развития предпринимательства (ФРП). А реализация будет происходить через следующие банки:

"Креди Агриколь Банк";

"ОТП Банк",

"ТАСкомбанк",

"Коминбанк",

"Банк Глобус";

"МТБ Банк".

Доступный факторинг: условия

Программа предусматривает компенсацию процентной ставки за факторинг на уровне до 13% годовых. Факторинг будет предоставляться в размере до 95% дебиторской задолженности. Однако сумма финансирования не может превышать 150 миллионов гривен, включая средства, полученные по программам "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%".

Присоединиться к "Доступному факторингу" могут микро-, малые, средние и крупные предприятия – резиденты Украины, которые осуществляют поставки товаров, произведенных украинским товаропроизводителем, на условиях отсрочки платежа. Это касается:

физических лиц-предпринимателей;

юридических лиц, конечным бенефициарным собственником (контролером) которого является физическое лицо – резидент Украины;

сельскохозяйственных товаропроизводителей.

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