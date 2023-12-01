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Доля неработающих кредитов в банковской системе снизилась на треть
По состоянию на 1 ноября 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составила 37,7%, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем на 1 октября, а сумма предоставленных банками кредитов увеличилась на 12,3 млрд гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Украины.
При этом в НБУ подчеркнули, что объем неработающих кредитов вырос на 2,8 млрд гривен за последний месяц.
Регулятор отмечает, что предварительные результаты оценки устойчивости банков свидетельствуют об адекватной оценке большинством банков кредитного риска.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Добавим, что на 1 октября объем неработающих кредитов в банковском секторе составил 422,5 млрд грн, что на 9,6 млрд грн ниже показателя на 1 января. Доля неработающих кредитов с начала года сократилась на 0,2 п.п. – до 37,9%.
Напомним, ранее в НБУ сообщалось, что доля неработающих кредитов в банковском секторе по состоянию на 1 сентября 2023 года составила 38,5%.
При этом по состоянию на 1 июня доля неработающих кредитов в банковском секторе сократилась до 39,1%.
До российского вторжения в Украину доля неработающих кредитов в банках стремительно уменьшалась с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), в то время как объем кредитов в банках в дальнейшем рос.