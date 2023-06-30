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В Украине банки сократили долю неработающих кредитов
Банковская система Украины продолжает улучшать свои показатели. Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 июня сократилась до 39,1%.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Для сравнения: по состоянию на 1 мая доля NPL достигала 39,3%. Объем неработающих кредитов в мае сократился на 7,1 млрд грн.
По состоянию на 1 июня общий объем кредитного портфеля снизился на 13,2 млрд грн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее НБУ отмечал, что за последние четыре года до начала полномасштабного вторжения России доля неработающих кредитов в украинских банках сокращалась. В 2018 году она составляла 55%, а в марте 2022 года – только 27%. Согласно этому кредитный портфель рос.
Источник фото: ua.depositphotos.com