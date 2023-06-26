В Украине директора департамента банка будут судить за выдачу многомиллионного кредита фиктивной компании

Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Киеве направило в суд дело против директора департамента корпоративного бизнеса одного из банков, разоблаченного на выдаче неплатежеспособному заемщику кредита в особо крупных размерах.

Как говорится в сообщении ведомства, должностное лицо банка по предварительному сговору группы лиц приняло решение об открытии обществу-заемщику возобновляемой кредитной линии с общим лимитом 33 миллиона гривен с последующим увеличением лимита кредитования до 58 миллионов.

Впрочем, как установили детективы БЭБ, компания-заемщик оказалась фиктивным предприятием. Как уточняют в Киевской городской прокуратуре, осуществляющей процессуальное руководство по делу, 56,1 миллиона гривен являются суммой ущерба, нанесенного банку из-за невыполнения обязательств по кредитному договору.

Фигурант обвиняется по части 5 статьи 27, части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (пособничество в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц).

Правоохранители не указывают название банка и привязку фабулы дела к временным срокам. Впрочем, в БЭБ отмечают, что "вскоре банковское учреждение было ликвидировано". Отметим, что за последние три года в Украине были приняты решение о ликвидации банка "Аркада", Мисто Банка, банка "Земельный капитал", МР Банка (Сбербанка), Проминвестбанка, Мегабанка, банков "Сич" и "Форвард", а также Айбокс Банка.

Напомним также, что в октябре прошлого года Высший антикоррупционный суд дал условный срок директору компании, которая помогла ликвидированному ныне Реал Банку украсть 800 миллионов стабилизационного кредита Национального банка Украины.

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