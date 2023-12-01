Частка непрацюючих кредитів у банківській системі знизилася на третину

Станом на 1 листопада 2023 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі склала 37,7%, що на 0,2 відсоткових пункти менше, ніж станом на 1 жовтня, а сума наданих банками кредитів збільшилася на 12,3 млрд гривень.

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Про це повідомила пресслужба Нацбанку України.

При цьому, в НБУ наголосили, що обсяг непрацюючих кредитів зріс на 2,8 млрд гривень за останній місяць.

Регулятор наголошує, що попередні результати оцінки стійкості банків свідчать про адекватну оцінку більшістю банків кредитного ризику.

Додамо, що на 1 жовтня обсяг непрацюючих кредитів у банківському секторі року становив 422,5 млрд грн, що на 9,6 млрд грн нижче показника на 1 січня. Частка непрацюючих кредитів із початку року скоротилася на 0,2 в.п. – до 37,9%.

Раніше в НБУ повідомляли, що частка непрацюючих кредитів у банківському секторі станом на 1 вересня 2023 року становила 38,5%.

При цьому, станом на 1 червня частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилась до 39,1%.

До російського вторгнення в Україну частка непрацюючих кредитів у банках стрімко зменшувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), тоді як обсяг кредитів у банках надалі зростав.