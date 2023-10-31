Частка непрацюючих кредитів в Україні зменшились до 37,9%

Станом на 1 жовтня 2023 року обсяг непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі склав 422,5 мільярда гривень, що на 9,6 мільярда гривень менше, ніж на початок року. Частка непрацюючих кредитів протягом року скоротилася на 0,2 відсоткових пункти до 37,9%.

Про це повідомили у Нацбанку України.

У вересні обсяг непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротився на 4 мільярда гривень, а частка зменшилася на 0,6 в.п. завдяки списанню непрацюючих роздрібних кредитів та покращеній якості нових кредитів, які головним чином надаються в рамках державних програм.

Згідно з опитуваннями банків, опублікованими у жовтні, попит на корпоративні гривневі кредити в III кварталі зріс, а також зросла популярність кредитів для населення. Більшість банків прогнозує подальший ріст корпоративного та роздрібного кредитного портфеля протягом наступних 12 місяців.

Визнанням банками кредитних збитків у поточному році було вище, ніж минулого року. Загальний обсяг резервування, яке банки провели для покриття кредитних ризиків, з початку повномасштабної війни склав 107 мільярдів гривень, що становить майже 13% від кредитного портфеля, який був активним наприкінці лютого 2022 року.

Нагадаємо, раніше в НБУ повідомляли, що частка непрацюючих кредитів у банківському секторі станом на 1 вересня 2023 року становила 38,5%.

При цьому, станом на 1 червня частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилась до 39,1%.

Раніше НБУ зазначав, що за останні чотири роки до початку повномаштабного вторгнення Росії частка непрацюючих кредитів в українських банках скорочувалася. У 2018 році вона становила 55%, а в березні 2022 року - лише 27%. Відповідно до цього кредитний портфель зростав.