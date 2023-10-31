Доля неработающих кредитов в Украине уменьшилась до 37,9%

По состоянию на 1 октября 2023 года объем неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составил 422,5 миллиарда гривен, что на 9,6 миллиарда гривен меньше, чем на начало года. Доля неработающих кредитов за год сократилась на 0,2 процентных пункта до 37,9%.

Об этом сообщили в Нацбанке Украины.

В сентябре объем неработающих кредитов в банковском секторе сократился на 4 миллиарда гривен, а доля уменьшилась на 0,6 п.п. благодаря списанию неработающих розничных кредитов и улучшению качества новых кредитов, которые главным образом предоставляются в рамках государственных программ.

Согласно опросам банков, опубликованным в октябре, спрос на корпоративные гривневые кредиты в III квартале вырос, а также возросла популярность кредитов для населения. Большинство банков прогнозирует дальнейший рост корпоративного и розничного кредитного портфеля в течение следующих 12 месяцев.

Признание банками кредитных убытков в текущем году было выше, чем в прошлом году. Общий объем резервирования, которое банки провели для покрытия кредитных рисков, с начала полномасштабной войны составил 107 миллиардов гривен, что составляет почти 13% от кредитного портфеля, активного в конце февраля 2022 года.

Напомним, ранее в НБУ сообщалось, что доля неработающих кредитов в банковском секторе по состоянию на 1 сентября 2023 года составила 38,5%.

При этом по состоянию на 1 июня доля неработающих кредитов в банковском секторе сократилась до 39,1%.

Раньше НБУ отмечал, что за последние четыре года до начала полномасштабного вторжения России доля неработающих кредитов в украинских банках сокращалась. В 2018 году она составляла 55%, а в марте 2022 года – только 27%. Согласно этому кредитный портфель рос.