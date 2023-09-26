Половина банковских кредитов к концу года может стать проблемной задолженностью. Приведет ли это к новому банковскому кризису

Согласно данным НБУ, доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе продолжает расти. Только за июль этот показатель увеличился на 0,3 п.п. (или 5 млрд грн) до 39,3% (около 430 млрд грн) от общего объема выданных банками кредитов бизнесу и населению. Прежде всего, речь идет о больших объемах токсичных кредитов в госбанках. Delo.ua выяснило, какого значения достигнет доля неработающих кредитов до конца года и может ли это вызвать очередной "банкопад".

За июль объем предоставленных банками кредитов бизнесу и физлицам увеличился на 4 млрд грн. И произошло это преимущественно благодаря госбанкам и их программам по кредитованию бизнеса с участием государства. По рыночным ставкам кредитования в Украине практически не происходит. При этом наблюдается и рост объема NPL.

В целом за I полугодие 2023 года объем NPL по всей системе вырос на 0,8 п.п. – до 38,9%. Впрочем, в абсолютных величинах этот показатель, наоборот, сократился на 7 млрд грн – до 425 млрд грн. Причина "парадокса" в том, что банки за полугодие сокращали и NPL, и кредитный портфель в целом. "Проблемку" же урезали за счет ее списания с балансов, когда NPL признавали безнадежными.

Владельцы крупнейших портфелей "проблемки"

По состоянию на 1 августа лидером всех банков по наибольшему объему неработающих кредитов оказался, если верить статистике Нацбанка, государственный Приватбанк. По состоянию на 1 августа пятерка банков с наибольшей долей "проблемки" в кредитных портфелях выглядит так:

Приватбанк (государственный) – NPL составляет 64,5% (179,64 млрд грн) при общем кредитном портфеле в 278,55 млрд грн;

Идея Банк – 56,8% (4,68 млрд грн) при портфеле в 8,24 млрд грн;

Ощадбанк (государственный) – 49,7% (69,42 млрд грн) при 139,57 млрд грн общего кредитного портфеля;

Укрэксимбанк (государственный) – 43,3% (53,5 млрд грн) при 123,51 млрд грн;

Ситибанк – 42,7% (1,69 млрд грн) при 3,97 кредитного портфеля.

Что касается недавно национализированного Сенс Банка (четвертого госбанка, бывший "Альфа Банк Украина"), то у него объем "проблемки" составляет 39,5% (25,22 млрд грн) при общем кредитном портфеле в 63,81 млрд грн. Что касается Укргазбанка (пятого и последнего госбанка), то NPL у него составляет 29% (21,6 млрд грн из общего портфеля в 74,43 млрд грн).

Такие показатели естественно вызывают беспокойство. Впрочем, представители банков спешат успокоить. По словам пресс-секретаря Приватбанка Олега Серги, в случае с Приватом статистика регулятора не отражает ситуации с "живым" кредитным портфелем банка.

"Нацбанк учитывает токсичный портфель предыдущих владельцев. При национализации он был полностью зарезервирован. Реальный объем NPL по действующему портфелю банка по юрлицам у нас составляет 4,7%, а по физлицам в целом – до 15%. НБУ уже давно говорит, что эту статистику надо менять, но мы на это, к сожалению, повлиять никак не можем", – рассказывает Олег Серга.

Похожее объяснение дает и представитель Ощадбанка Леонид Зябрев: "Эта статистика НБУ по нам учитывает и старый NPL, сформированный еще вплоть до 2014 года, когда была создана основная часть плохих кредитов. К сожалению, эта статистика не отражает возраста этих кредитов. большую войну, мы не прекращаем процесс урегулирования проблемной задолженности", – говорит Леонид Зябрев. Он также добавляет, что на самом деле просрочка по кредитам, выданным после начала полномасштабной агрессии РФ, ни в одном из бизнес-направлений Ощадбанка не превышает 0,4%.

Интересно, что в течение июля среди всех госбанков доля NPL отдельно сократилась так: на 1 июля – 52,6%, а на 1 августа – 51,4%.

Как отмечает финансовый эксперт Евгений Дубогрыз, произошло это как раз за счет национализированного Сенс Банка. "Технически – или арифметически – это произошло благодаря "Альфе", у которой доля NPL существенно ниже (чем у других госбанков, - ред.). Более того, если бы "Альфу" не национализировали, доля бы такой где-то и осталась, на уровне 52,6%", – убежден Дубогрыз.

Евгений Дубогрыз считает, что существующая статистическая отчетность НБУ лучше отражает положение дел у частных банков.

"Возьмем для примера тот же Сенс (который до недавнего времени был частным, - ред.). У него в NPL сидит около 20 млрд валютной ипотеки, выданной еще в 2009 году. По каким-то причинам они эту "проблемку" не списывают и держат на балансе. Хотя это уже вопрос к их учетной политике. Поэтому действительный объем NPL по всей системе определить трудно, но реально он точно ниже, чем следует из данных НБУ", – добавляет эксперт.

Евгений Дубогрыз учитывает и то, что на практике частные (включая иностранный капитал) и государственные банки признают наличие "проблемки" по-разному: если первые оттягивают признание до последнего, то государственные, наоборот. Однако есть нюансы.

"Частные банки очень неохотно признают NPL. Это – и из-за внутренних опасений менеджмента перед акционерами. Во-вторых, потому что просто не привыкли. Это как старого пони научить новым фокусам. Для них это психологически сложно, даже если понимают, что денег по ним не получат. Разве если к ним придет НБУ и просто к этому заставит", – делится опытом эксперт.

Что касается государственных, то они, по мнению эксперта, были бы и сами рады признать имеющийся NPL, но проблема имеет политическую окраску: в таком случае учреждения нуждались в дополнительных вливаниях в капитал. А никто им в сегодняшних условиях такие финансовые вливания из бюджета не подарит.

Объем нерабочих кредитов будет расти

По мнению экспертов, учитывая имеющиеся темпы роста "проблемки" в системе в целом и старые проблемные кредиты, к концу года объем NPL в банковском секторе может достичь не менее 45% . Впрочем, в любом случае, объем проблемной задолженности будет зависеть как от политики учреждений, так и от способности бизнеса генерировать доходы в условиях войны.

"Думаю, что достижение "проблемки" в 45% вполне возможно. Продолжаются военные действия. Во-вторых, очень зависимые от сбыта аграрии, имеющие кредиты, пересматривают площади под культуры, поскольку возникла, как известно, история с западными соседями по ограничениям на экспорт аграрной продукции. А среди бизнеса аграрии – чуть ли не первые заемщики", – говорит финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Экспортная выручка аграриев сокращается, а вместе с тем – и вероятность обслуживать взятые перед банком обязательства. Еще немаловажный момент – активизация обстрелов территории Украины российскими ракетами.

Однако банкопада, по мнению опрошенных нами, экспертов бояться не стоит. "Банки капитализированы, они получили в течение войны хорошие доходы. Поэтому бояться в этом смысле не стоит", – уверяет Василий Невмержицкий.

К слову, Украина в свое время по уровню неработающих кредитов установила мировой рекорд: в 2017 году доля NPL в общем портфеле системы достигла 58%. Причина такого рекорда – безответственный подход банков к кредитованию и наличие схем. Однако не исключено, что по уже другой причине – войне – показатель может достигнуть и 60%. Напомним, что в течение 2014-2017 в Украине наблюдалась очередная волна "банкопадов". За указанный период Фонд гарантирования вкладов физических лиц рассматривал вопрос о выводе с рынка более 90 банков.