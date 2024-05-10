Франция передаст Украине отремонтированные дальнобойные ракеты Scalp

Франция решила в рамках программы Chrysalis передать Украине дальнобойные ракеты Scalp, у которых истек срок годности или собраны из компонентов с истекшим сроком эксплуатации.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Согласно сообщению, Франция передаст Украине два типа ракет Scalp, хранящихся в специальных контейнерах (коконах): неиспользованные ракеты с просроченным сроком годности и демонтированные ракеты, из которых изъяты отдельные компоненты для использования в других ракетах Scalp.

Эти ракеты будут отправлены на французские заводы, где в течение трех месяцев они будут подготовлены к применению. Поскольку ракеты предполагается быстро задействовать против России, их испытания будут проводиться по упрощенной схеме.

Один из французских источников RFI назвал этот план экономически эффективным, ведь ракеты из "коконов" и так подлежали утилизации. По оценкам, такое решение позволит вчетверо сократить издержки по сравнению с производством новых ракет Scalp.

Напомним, что в январе 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении поставить Украине 40 ракет Scalp. Программу Chrysalis планируется завершить к концу этого года.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон впервые заявил, что Франция готова поставить Украине ракеты большой дальности Scalp еще в июле прошлого года.

Следует отметить, что Великобритания стала первой страной, поставившей в Украину многочисленные крылатые ракеты Storm Shadow. Эти ракеты дадут украинским силам способность наносить удары большой дальности в преддверии долгожданного контрнаступления.

SCALP (является аналогом британских Storm Shadow) – это авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля". Она предназначена для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами ПВО. SCALP можно использовать в сложных погодных условиях и в любое время суток. Ракеты не опасаются средств радиоэлектронного противодействия противника. Заявленная дальность пуска этой крылатой ракеты составляет более 250 км в экспортном варианте и до 560 км в варианте для армий Франции и Британии.