Франция будет продавать Украине гаубицы Caesar и передаст ракеты Hammer

Франция изготовит для Украины 78 самоходных артиллерийских установок Caesar и с начала этого года будет ежемесячно поставлять около пятидесяти управляемых ракет класса "земля-воздух" A2SM Hammer. Шесть установок Caesar уже оплачены Киевом.

Об этом в интервью Le Parisien заявил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню.

A2SM Hammer – это ракеты средней дальности и они могут быть адатпрованны в самолеты советского класса, такие как МиГ и Су, которые использует Украина. Однако, по мнению экспертов, такого количества оружия хватит всего на несколько дней боевых действий.

Кроме того, Франция должна изготовить по заказу для Украины 78 артиллерийских установок Caesar для Украины в 2024 и начале 2025 годов. Шесть установок уже оплачены Киевом (стоимость одной составляет 3,26-4,35 миллиона долларов) и будут доставлены в ближайшие недели. На остальные 72 должны найти финансирование.

"Мы хотим разделить счет и дать возможность европейским странам разделить финансовое бремя", - сказал Лекорню.

Сейчас в Украине 49 самоходных гаубиц Caesar, переданных Францией и Данией бесплатно. Отметим, САУ Caesar имеет калибр 155 мм и способен вести огонь на расстояние до 42 км. При этом производит около шести выстрелов в минуту.

Умеров отменил визит во Францию

Добавим, министр обороны Рустем Умеров Украины должен в четверг прибыть в Париж на конференцию по улучшению артиллерийского обеспечения Киева, но в последнюю минуту визит был отменен.

Как отмечает издание Le Monde, отмену визита подтвердило Министерство вооруженных сил Франции, но Умеров в режиме видеоконференции вместе с французским министром обороны Себастьяном Лекорню примет участие в запуске коалиции по артиллерии, возглавляемой Францией и США.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что посетит Украину в феврале, чтобы завершить соглашение, согласно которому Париж поставит более совершенное оружие, а также анонсировал передачу 40 крылатых ракет большой дальности SCALP и подписание соглашения о гарантиях безопасности.