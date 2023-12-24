В Париже создадут новую международную коалицию для поддержки Украины

В январе 2024 года в Париже начнет свою работу новая международная артиллерийская коалиция с целью поддержки и усиления мощей украинской армии.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

По словам заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, одной из важнейших составляющих усиления обороноспособности Украины является повышение огневой мощи благодаря снабжению союзниками современных артиллерийских систем.

В частности, Вооруженные Силы намерены расширить свой арсенал с помощью самоходных артиллерийских установок Caesar.

"САУ Caesar в бою продемонстрировали высокую эффективность и точность", - отметил он, добавив, что в 2024 году планируется провести испытание управления огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта, что позволит сократить использование боеприпасов на пристрелку и поражение целей на 30%.

Гаврилюка призвал французскую сторону активно приобщиться к увеличению объемов боеприпасов для САУ Caesar, подчеркивая важность совместных усилий по поддержке обороноспособности Украины.

Франция вдвое увеличит поставки 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины. Таким образом, страна будет поставлять до двух тысяч таких снарядов в месяц. Ожидается, что поставки будут увеличены уже с конца марта.

Кроме того, Франция ускорила производство вооружений, поэтому Украина может рассчитывать на скорые поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar.