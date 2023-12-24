У Парижі створять нову міжнародну коаліцію для підтримки України

У січні 2024 року у Парижі розпочне свою роботу нова міжнародна артилерійська коаліція з метою підтримки та посилення потужностей української армії.

Про це повідомляє Міноборони України.

За словами заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, однією з найважливіших складових посилення обороноздатності України є підвищення вогневої міці завдяки постачанню союзниками сучасних артилерійських систем.

Зокрема, Збройні Сили України мають намір розширити свій арсенал за допомогою самохідних артилерійських установок Caesar.

"САУ Caesar в бою продемонстрували високу ефективність та точність", - відзначив він і додав, що у 2024 році планується провести випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту, що дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку та ураження цілей на 30%.

Гаврилюка закликав французьку сторону активно долучитися до збільшення обсягів боєприпасів для САУ Caesar, підкреслюючи важливість спільних зусиль у підтримці обороноздатності України.

Додамо, що Франція вдвічі збільшить постачання 155-мм артилерійських боєприпасів для України. Таким чином країна постачатиме до двох тисяч таких снарядів на місяць. Очікується, що поставки будуть збільшені вже з кінця березня.

Окрім того, Франція прискорила виробництво озброєнь, тому Україна може розраховувати на швидкі постачання додаткових самохідних артилерійських установок Caesar.