В Украину доставили САУ Caesar из Дании

В Украину прибыли французские самоходные артиллерийские установки Caesar, переданные Дании. Страна также организовала тренировки для украинских бойцов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Дания намеревалась использовать эти системы для своей армии, но мудро и благородно решила передать их украинской жизни", - написал Резников.

По его словам, артиллеристы ВСУ ценят маневренность и точность этих гаубиц, а благодаря партнерам во Франции и Дании Украина имеет второй в мире по величине артиллерийский парк CAESAR.

Правительство Дании согласовало передачу САУ Caesar еще 19 января. Согласно принятому решению, Украина получила 19 гаубиц. Дания передает украинской армии все Caesar, которыми владела.

14 апреля стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины, находясь в Дании, уже завершили обучение по работе с самоходными артиллерийскими установками Caesar.