В Україну доставили САУ Caesar із Данії

До України прибули французькі самохідні артилерійські установки Caesar, які передала Данія. Країна також організувала тренування для українських бійців.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Данія мала намір використати ці системи для своєї армії, але мудро і благородно вирішила передати їх українській врмії", - написав Резніков.

За його словами артилеристи ЗСУ цінують маневреність і точність цих гаубиць, а завдяки партнерам у Франції та Данії Україна має другий у світі за величиною артилерійський парк CAESAR.

Уряд Данії погодив передання САУ Caesar ще 19 січня. Згідно з ухваленим рішенням, Україна отримала 19 гаубиць. Данія передає українській армії усі Caesar, якими володіла.

14 квітня стало відомо, що бійці Збройних сил України, перебуваючи в Данії, вже завершили навчання з роботи з самохідними артилерійськими установками Caesar.