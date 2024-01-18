Франція продаватиме Україні гаубиці Caesar і передасть ракети Hammer

Франція виготовить для України 78 самохідних артилерійських установок Caesar та з початку цього року щомісяця постачатиме близько п'ятдесяти керованих ракет класу "земля-повітря" A2SM Hammer. За перші шість установок Caesar Київ уже заплатив.

Про це в інтерв'ю Le Parisien заявив очільник Міноборони країни Себастьян Лекорню.

A2SM Hammer – це ракети середньої дальності і вони можуть бути адатпровані до літаків радянського класу, таких як МіГ і Су, які використовує Україна. Проте, на думку експертів, такої кількості зброї вистачить лише на кілька днів бойових дій.

Крім того, Франція має виготовити на замовлення для України 78 артилерійських установок Caesar для України у 2024 та на початку 2025 років. Шість установок уже оплачені Києвом (вартість однієї складає 3,26-4,35 мільйона доларів) і будуть доставлені найближчими тижнями. На інші 72 мають ще знайти фінансування.

"Ми хочемо розділити рахунок і дати можливість європейським країнам розділити фінансовий тягар", - сказав Лекорню.

Наразі в Україні є 49 самохідних гаубиць Caesar, переданих Францією та Данією безкоштовно. Зазначимо, САУ Caesar має калібр 155 мм і здатна вести вогонь на відстань до 42 км. При цьому робить близько шести пострілів за хвилину.

Умєров скасував візит у Францію

Додамо, міністр оборони Рустем Умєров України мав у четвер прибути до Парижа на конференцію щодо покращення артилерійського забезпечення Києва, але в останню хвилину візит скасували.

Як зазначає видання Le Monde, скасування візиту підтвердило Міністерство збройних сил Франції, але Умєров в режимі відеоконференції разом з французьким міністром оборони Себастьяном Лекорню візьме участь у запуску коаліції з артилерії, яку очолюють Франція та США.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відвідає Україну в лютому щоб завершити угоду, згідно з якою Париж поставить більш досконалу зброю, а також анонсував передачу 40 крилатих ракет великої дальності SCALP й підписання угоди про гарантії безпеки.