Франція передасть Україні відремонтовані далекобійні ракети Scalp

Франція вирішила в рамках програми Chrysalis передати Україні далекобійні ракети Scalp, у яких минув термін придатності або які зібрані з компонентів із закінченим терміном експлуатації.

Про це пише Deutsche Welle.

Згідно з повідомленням, Франція передасть Україні два типи ракет Scalp, що зберігаються в спеціальних контейнерах ("коконах"): невикористані ракети з простроченим терміном придатності та демонтовані ракети, з яких вилучено окремі компоненти для використання в інших ракетах Scalp.

Ці ракети будуть відправлені на французькі заводи, де протягом трьох місяців їх підготують до застосування. Оскільки ракети передбачається швидко задіяти проти Росії, їх випробування проводитимуться за спрощеною схемою.

Одне з французьких джерел RFI назвало цей план економічно ефективним, адже ракети з "коконів" і так підлягали утилізації. За оцінками, таке рішення дозволить учетверо скоротити витрати порівняно з виробництвом нових ракет Scalp.

Нагадаємо, що в січні 2024 року президент Франції Емманюель Макрон оголосив про намір поставити Україні 40 ракет Scalp. Програму Chrysalis планується завершити до кінця поточного року.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон вперше заявив, що Франція готова поставити Україні ракети великої дальності Scalp ще в липні минулого року.

Слід зазначити, що Велика Британія стала першою країною, яка поставила в Україну численні крилаті ракети Storm Shadow. Ці ракети дадуть українським силам здатність наносити удари великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу.

SCALP (є аналогом британських Storm Shadow) – це авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля". Вона призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, що добре захищені засобами ППО. SCALP можна використовувати за складних погодних умов та в будь-який час доби. Ракети не бояться засобів радіоелектронної протидії противника. Заявлена дальність пуску цієї крилатої ракети становить понад 250 км в експортному варіанті – і до 560 км у варіанті для армій Франції та Британії.