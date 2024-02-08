США допоможуть Україні модернізувати програми підтримки бізнесу та проєкти по залученню приватних інвестицій. Агентство США з міжнародного розвитку USAID долучиться до обговорення Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва на період до 2027 року.

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Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що під час зустрічі першого віцепрем’єр-міністра України - міністра економіки України Юлії Свириденко із послом Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк та директором Місії USAID в Україні Джеймсом Хоупом були представлені 11 ключових пріоритетів на поточний рік, а також ініціативи в рамках Ukraine Facility.

Насамперед мова йшла про розширення можливостей для українського експорту, залучення інвестицій та реформи в енергетичному секторі. Також сторони обговорили можливості участі американського бізнесу та місії USAID в реалізації спільних проєктів.

Сторони домовились, що USAID долучиться до обговорення Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва на період до 2027 року, яку зараз розробляє Міністерство економіки України.

ЇЇ мета – сприяти розв’язанню нагальних проблем малого та середнього бізнесу, які стосуються доступу до фінансування, перебоїв з логістикою, зниження купівельної спроможності та нестачі кваліфікованих кадрів. Також під час діалогу з американськими партнерами мова йшла про посилення аналітичної складової Міністерства економіки України.

«Цього року ми хочемо модернізувати програми підтримки малого та середнього бізнесу заради підвищення їхньої ефективності. Маємо сфокусуватись на створенні нових робочих місць та збільшенні вкладу нових підприємств в створення додаткового ВВП. Тому більше уваги будемо приділяти саме розвитку малого та середнього бізнесу, особливо переробних підприємств. Запрошуємо американських колег не тільки розширити фінансову підтримку відповідних програм, а й поділитись власним досвідом щодо того, як зробити підтримку малого та середнього бізнесу ще більш ефективною», - зауважила Свириденко.

Вона наголосила, що відновлення економіки неможливе без залучення приватних інвестицій.

"А для цього ми маємо розширити можливості для страхування інвесторів від військових ризиків. На жаль українське ЕКА має обмежені можливості щодо збільшення фінансування відповідних програм. Тому, пропонуємо розглянути можливості щодо розширення страхування інвесторів з боку DFC або інших фінансових організацій", - наголосила Свириденко.

Раніше Уряд України уклав Меморандум про взаєморозуміння з Міжнародною фінансовою корпорацією США з розвитку (DFC) та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) щодо залучення інвестицій в нашу країну.

Нагадаємо, DFC вирішила направити спецпредставника в Україну, щоб пришвидшити отримання страхування інвесторами.

Загалом DFC вже підтримала низку проектів в Україні на суму 400 млн доларів. Зокрема, було виділено 250 мільйонів доларів США для підтримки зусиль українських птахівників і виробників зерна щодо пом’якшення наслідків війни Росії проти України.

Додамо, що DFC є урядовою установою США і співпрацює з приватним сектором для фінансування вирішення найбільш критичних проблем, з якими сьогодні стикається світ. Корпорація інвестує в різні сектори, включаючи енергетику, охорону здоров’я, інфраструктуру, сільське господарство, малий бізнес та фінансові послуги.