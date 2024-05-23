Google открывает набор на бесплатную менторскую программу для малых бизнесов

Google продолжает учить украинцев развивать свой бизнес и увеличивать доходы в рамках программы "Растите с Google: программа для малых бизнесов". С 23 мая 2024 года участники программы могут подать аппликационную форму на бесплатную менторскую программу, чтобы прокачать одно из направлений своего дела индивидуально с экспертами.

Об этом говорится в официальном блоге Google Украина.

"Ментор сможет стать тем человеком, который виртуально возьмет участников за руку и проведет сквозь откладываемые изменения и трансформации, на которые было недостаточно экспертизы, на которые все никак не решались", - рассказывают в компании.

Там отмечают, что при работе с ментором владельцы малых бизнесов смогут проработать конкретные запросы, которые не позволяют расти и увеличивать доходы: от финансового планирования, налаживания процессов до построения воронки продаж и написания грантовых заявок на развитие бизнеса.

Кто может принять участие?

Предприниматели без команды, думающие над тем, как можно выйти на новый уровень, зарабатывать больше и наконец иметь выходные;

Предприниматели с небольшой командой, до сих пор контролирующие все процессы и слишком уставшие, чтобы думать о масштабировании и стремительном увеличении прибыли;

Люди с идеей собственного бизнеса, у которых еще не было возможности начать реализацию, но они имеют готовый концепт и готовы во время менторской программы стартовать.

Что сделать для того, чтобы принять участие в менторской программе

Чтобы принять участие в трехмесячной менторской программе, нужно с 23 мая по 6 июня 2024 года включительно зарегистрироваться на сайте "Растите с Google: программа для малых бизнесов" , а также:

оценить свой бизнес по методу "Круг роста бизнеса";

заполнить аппликационную форму на участие в менторской программе.

Подробнее о программе можно почитать на сайте.

Что получит каждый участник менторской программы?

Три индивидуальные часовые встречи с менторами;

Задания для выполнения между встречами;

Ежемесячные встречи вживую, где эксперты разберут темы, критически важные для бизнеса;

Общение с единомышленниками в небольших группах;

Решенный запрос в конце менторской программы.

Дополнительные сведения о "Растите с Google: программа для малых бизнесов" и регистрация на менторскую программу по ссылке.

Google также предлагает другие полезные ресурсы для бизнеса – больше информации на образовательном хабе Google Знания.

Google запустила бесплатные онлайн-программы для малого и среднего бизнеса в Украине

Напомним, в марте 2024 года с целью помочь украинским компаниям масштабироваться, повысить конкурентоспособность и защитить собственное дело от киберугроз, компания Google запустила три безвозмездных программы.

Обучение будет проходить онлайн, а присоединиться можно как к одной, так и к нескольким программам одновременно.

Также добавим, что недавно технологический гигант Google запустил второй фонд в рамках инициативы Startup Ukraine Support Fund с бюджетом в размере 10 млн долларов для поддержки украинских стартапов в течение 2024 и 2025 годов.

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