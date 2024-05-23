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Google открывает набор на бесплатную менторскую программу для малых бизнесов
Google продолжает учить украинцев развивать свой бизнес и увеличивать доходы в рамках программы "Растите с Google: программа для малых бизнесов". С 23 мая 2024 года участники программы могут подать аппликационную форму на бесплатную менторскую программу, чтобы прокачать одно из направлений своего дела индивидуально с экспертами.
Об этом говорится в официальном блоге Google Украина.
"Ментор сможет стать тем человеком, который виртуально возьмет участников за руку и проведет сквозь откладываемые изменения и трансформации, на которые было недостаточно экспертизы, на которые все никак не решались", - рассказывают в компании.
Там отмечают, что при работе с ментором владельцы малых бизнесов смогут проработать конкретные запросы, которые не позволяют расти и увеличивать доходы: от финансового планирования, налаживания процессов до построения воронки продаж и написания грантовых заявок на развитие бизнеса.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Кто может принять участие?
- Предприниматели без команды, думающие над тем, как можно выйти на новый уровень, зарабатывать больше и наконец иметь выходные;
- Предприниматели с небольшой командой, до сих пор контролирующие все процессы и слишком уставшие, чтобы думать о масштабировании и стремительном увеличении прибыли;
- Люди с идеей собственного бизнеса, у которых еще не было возможности начать реализацию, но они имеют готовый концепт и готовы во время менторской программы стартовать.
Что сделать для того, чтобы принять участие в менторской программе
Чтобы принять участие в трехмесячной менторской программе, нужно с 23 мая по 6 июня 2024 года включительно зарегистрироваться на сайте "Растите с Google: программа для малых бизнесов" , а также:
- оценить свой бизнес по методу "Круг роста бизнеса";
- заполнить аппликационную форму на участие в менторской программе.
Подробнее о программе можно почитать на сайте.
Что получит каждый участник менторской программы?
- Три индивидуальные часовые встречи с менторами;
- Задания для выполнения между встречами;
- Ежемесячные встречи вживую, где эксперты разберут темы, критически важные для бизнеса;
- Общение с единомышленниками в небольших группах;
- Решенный запрос в конце менторской программы.
Дополнительные сведения о "Растите с Google: программа для малых бизнесов" и регистрация на менторскую программу по ссылке.
Google также предлагает другие полезные ресурсы для бизнеса – больше информации на образовательном хабе Google Знания.
Google запустила бесплатные онлайн-программы для малого и среднего бизнеса в Украине
Напомним, в марте 2024 года с целью помочь украинским компаниям масштабироваться, повысить конкурентоспособность и защитить собственное дело от киберугроз, компания Google запустила три безвозмездных программы.
- "Растите с Google: программа для малых бизнесов": для предпринимателей, стремящихся увеличить прибыль через развитие и масштабирование компании. После обучения 100 бизнесов смогут поучаствовать в менторской программе от экспертов.
- "Безопаснее с Google: основы кибербезопасности для бизнеса": топовые украинские эксперты поделятся практическими знаниями о кибергигиене, распознавании кибератак и создании системы киберзащиты бизнеса.
- "Находите новых клиентов за границей": во время обучения узнаете, как адаптировать продукт или услуги к иностранному потребителю и разработать стратегию выхода на новые рынки.
Обучение будет проходить онлайн, а присоединиться можно как к одной, так и к нескольким программам одновременно.
Также добавим, что недавно технологический гигант Google запустил второй фонд в рамках инициативы Startup Ukraine Support Fund с бюджетом в размере 10 млн долларов для поддержки украинских стартапов в течение 2024 и 2025 годов.
Фото: ua.depositphotos.com