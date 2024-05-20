Более половины новых ФЛП в Украине открыли женщины: какие сферы выбирают

По данным Единого государственного реестра, более 43 тысяч ФЛП в Украине в 2024 году создали женщины. Это более половины от общего количества вновь созданных ФЛП за первый квартал этого года. Чаще всего женщины открывают бизнес в сфере розничной торговли, предоставления индивидуальных и информационных услуг. Мужчины же чаще выбирают компьютерное программирование и оптовую торговлю.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Самый высокий показатель за последние годы

Отмечается, что 43 554 новых ФЛП создали женщины за первый квартал 2024 года.

"Это больше половины - 59% - от общего количества новых дел и рекордный показатель за последние годы", - подчеркивают в "Опендатабот".

Мужчины открыли 30 496 новых дел за то же время. Для сравнения, в 2021 году доля женщин составляла 51% от общего количества вновь фопов.

Какие сферы выбирают женщины

По данным аналитиков, чаще всего женщины-ФЛП выбирают для своей деятельности розничную торговлю (68% женщин и 32% мужчин), предоставление других индивидуальных услуг (89% женщин и 11% мужчин) и информационных услуг (63% женщин и 37% мужчин).

В то же время мужчины чаще выбирают для себя компьютерное программирование (58% мужчин и 42% женщин) и оптовую торговлю (52% мужчин и 48% женщин).

Напомним, ранее "Опендатабот" сообщал о том, что за первые 4 месяца 2024 года прекратила свою деятельность почти 31 тысяча ФЛП. Чаще всего предприниматели закрывают бизнесы в Киеве, Харьковской и Днепропетровщине. Более 23% вновь созданных ФЛП в прошлом году закрылись в 2024 году.

Украинцы открыли рекордное количество ФЛП

Напомним, по данным Единого государственного реестра более 74 тысяч новых ФЛП открыли украинцы за первый квартал 2024 года, что на 33,6% больше, чем в прошлом. Большинство бизнесов открывают в Киевской и Днепропетровской областях. Больше новых предпринимателей в сфере торговли, предоставления индивидуальных услуг и ИТ.

Заметим, в 2023 году в Украине было зарегистрировано небывалое количество ФЛП – 314392, что стало абсолютным рекордом за последние десять лет. Это количество превысило показатели как первого года военного положения, так и рекордного 2021 года, когда было зарегистрировано 268 382 ФЛП.

Наиболее популярной среди новых ФЛП стала сфера парикмахерских услуг, увеличившись в четыре раза (+19 400).

Другие популярные сферы включают в себя розничную торговлю (+18 100), торговлю в интернете (+17 900) и компьютерное программирование (+17 500).

Также новой популярной сферой, вошедшей в десятку новых ФЛП, стало образование.