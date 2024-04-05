NovaPay анонсувала у червні запуск кредитних ліній для МСБ

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay планує запустити кредитні лінії для малого та середнього бізнесу (МСБ) орієнтовно у червні. Найближчим часом будуть випущені кредитні картки.

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Про це повідомила директорка з продажів компанії Тетяна Віканова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо (говорити - ІФ-У) про продукти кредитні, у нас будуть кредитні лінії для підприємців, і зараз, найближчим часом, ми вийдемо з кредитною карткою", - сказала вона на конференції Digital Lending 2024, ініційованій Українською асоціацією фінтех та інноваційних компаній (UAFIC) у Києві.

Наразі, як уточнила Віканова, продукт кредитної лінії для МСБ перебуває на стадії розроблення, його запуск очікується приблизно в червні 2024 року.

Крім того, директорка з продажів нагадала, що місяць тому NovaPay імплементувала відкриття рахунків для фізосіб-підприємців (ФОП).

"Уже чотири тисячі ФОПів відкрили у нас рахунки й активно ними користуються", - прокоментувала Віканова попит на нову послугу.

Також вона зазначила, що NovaPay планує за цей рік залучити щонайменше пів мільйона клієнтів і 50 тис. ФОПів.

"Якщо ми говоримо про стратегію трьох років, то це 3 млн клієнтів в onboarding, це міжнародні платежі через наш мобільний застосунок, це післяплата. І не лише в межах України. І, звичайно, це також посилка в кредит", - поділилася планами компанії Віканова.

Нагадаємо, NovaPay стала першою небанківською компанією в Україні, яка представила свій власний мобільний застосунок. За допомогою розширеної ліцензії Національного банку України, NovaPay тепер може надавати українцям можливість миттєво відкривати платіжні рахунки, оформляти віртуальні карти та користуватися ними.

Додамо, що NovaPay отримала розширену ліцензію Національного банку України ще в квітні 2023 року - вона дозволила надавати усі передбачені законом платіжні послуги, які дозволено здійснювати в умовах воєнного стану.

Також повідомлялося, що NovaPay вийшла на ринок Молдови, ставши першим фінансовим сервісом у цій країні, який запропонував клієнтам функцію післяплати.

Довідка

NovaPay - заснований у 2001 році міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Згідно з даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. співробітників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, у 2023 році компанія була лідером за внутрішньодержавними грошовими переказами - 32% від загального обсягу.

Кількість транзакцій через NovaPay у 2023 році сягнула 354 млн, що на 31% більше за показник 2022 року, а їхня сума зросла на 41% - до 235,5 млрд грн.