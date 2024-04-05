NovaPay анонсировала в июне запуск кредитных линий для МСБ

Международный финансовый сервис NovaPay планирует запустить кредитные линии для малого и среднего бизнеса (МСБ) ориентировочно в июне. В ближайшее время будут выпущены кредитные карты.

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Об этом сообщила директор по продажам компании Татьяна Виканова, передает "Интерфакс-Украина".

"Если (говорить - ИФ-У) о продуктах кредитных, у нас будут кредитные линии для предпринимателей, и сейчас, в ближайшее время, мы выйдем с кредитной картой", - сказала она на конференции Digital Lending 2024, инициированной Украинской ассоциацией финтех и инновационных компаний (UAFIC) в Киеве.

Пока уточнила Виканова, продукт кредитной линии для МСБ находится на стадии разработки, его запуск ожидается примерно в июне 2024 года.

Кроме того, директор по продажам напомнила, что месяц назад NovaPay имплементировала открытие счетов для физлиц-предпринимателей (ФЛП).

"Уже четыре тысячи ФЛП открыли у нас счета и активно ими пользуются", – прокомментировала Виканова спрос на новую услугу.

Также она отметила, что NovaPay планирует за этот год привлечь не менее полумиллиона клиентов и 50 тыс. ФЛП.

"Если мы говорим о стратегии трех лет, то это 3 млн клиентов в onboarding, это международные платежи через наше мобильное приложение, это наложенный платеж. И не только в пределах Украины. И, конечно, это также посылка в кредит", - поделилась планами компании Виканова.

Напомним, NovaPay стала первой небанковской компанией в Украине, представившей свое собственное мобильное приложение. С помощью расширенной лицензии Национального банка Украины NovaPay теперь может предоставлять украинцам возможность мгновенно открывать платежные счета, оформлять виртуальные карты и пользоваться ими.

NovaPay получила расширенную лицензию Национального банка Украины еще в апреле 2023 года - она позволила предоставлять все предусмотренные законом платежные услуги, которые разрешено осуществлять в условиях военного положения.

Также сообщалось, что NovaPay вышла на рынок Молдовы, став первым финансовым сервисом в этой стране, предложившим клиентам функцию наложенного платежа.

Справка

NovaPay – основанный в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях "Новой почты". Согласно данным на сайте, в компании работает около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях "Новой почты" по всей Украине. По данным Национального банка Украины, в 2023 году компания была лидером по внутригосударственным денежным переводам - 32% от общего объема.

Количество транзакций через NovaPay в 2023 году достигло 354 млн, что на 31% больше показателя 2022 года, а их сумма выросла на 41% - до 235,5 млрд грн.