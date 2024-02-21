NovaPay запустила продажу своих облигаций в мобильном приложении

В приложении NovaPay можно приобрести собственные облигации компании с доходностью до 18% годовых за инвестиционный период от одного до двенадцати месяцев, начиная с минимальной инвестиционной суммы 1000 грн. Облигации доступны как пользователям iOS, так и Android через приложение NovaPay.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, преимущества покупки облигаций включают высокую доходность, диверсификацию доходов и удобство быстрой покупки.

Согласно сообщению, покупка облигаций в приложении NovaPay требует всего несколько шагов: регистрации в приложении, выбора условий инвестиций, подтверждение покупки и оплаты.

Клиенты сразу видят размер предстоящей выплаты, а доход перечисляется на карту после истечения срока действия облигаций.

Как приобрести облигации NovaPay

Чтобы приобрести облигации NovaPay в приложении необходимо:

зарегистрироваться в приложении NovaPay;

на главном экране выбрать раздел "Накопление" и нажать "Купить облигации";

выбрать условия: срок и сумму инвестиций; подтвердить заявку, подписать документы с помощью "Действие";

подписи и оплатить облигации. Когда процесс покупки завершится, клиент получит push-уведомление.

В 2023 году компания NovaPay выпустила на рынок три серии облигаций (А, В и С) по каждой на сумму 100 млн грн и анонсировала выпуск еще трех серий (D, E и F) на аналогичные суммы. NovaPay стала первой частной фирмой в Украине, предложившей корпоративные облигации с публичным предложением во время военного положения.

В настоящее время активно вращаются облигации серий А, В и С, инвестировано в них около 141 млн грн, при этом общее количество инвесторов равно примерно 100 лицам.

NovaPay стала первой небанковской компанией в Украине, которая представила свое собственное мобильное приложение. С помощью расширенной лицензии Национального банка Украины NovaPay теперь может предоставлять украинцам возможность мгновенно открывать платежные счета, оформлять виртуальные карты и пользоваться ими.