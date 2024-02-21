NovaPay запустила продаж своїх облігацій у мобільному застосунку

У застосунку NovaPay можна придбати власні облігації компанії з дохідністю до 18% річних за інвестиційний період від одного до дванадцяти місяців, починаючи з мінімальної інвестиційної суми 1000 грн. Облігації доступні як для користувачів iOS, так і Android через додаток NovaPay.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Згідно з повідомленням, переваги купівля облігацій включають високу дохідність, диверсифікацію доходів та зручність швидкої покупки.

Згідно з повідомленням, покупка облігацій в додатку NovaPay вимагає лише декілька кроків: реєстрації в застосунку, вибору умов інвестицій, підтвердження покупки та оплати.

Клієнти одразу бачать розмір майбутньої виплати, а дохід перераховується на картку після завершення терміну дії облігацій.

Як придбати облігації NovaPay

Щоб придбати облігації NovaPay у застосунку необхідно:

зареєструватися в застосунку NovaPay;

на головному екрані вибрати розділ “Накопичення” та натиснути “Купити облігації”;

обрати умови: строк та суму інвестицій;підтвердити заявку, підписати документи за допомогою "Дія";

підпису та сплатити за облігації. Коли процес купівлі завершиться, клієнт отримає push-сповіщення.

У 2023 році компанія NovaPay випустила на ринок три серії облігацій (А, В та С) з кожної на суму 100 млн грн і анонсувала випуск ще трьох серій (D, E та F) на аналогічні суми. NovaPay стала першою приватною фірмою в Україні, яка запропонувала корпоративні облігації з публічною пропозицією під час військового стану.

На даний момент активно обертаються облігації серій А, В і С, інвестовано в них близько 141 млн грн, при цьому загальна кількість інвесторів дорівнює приблизно 100 особам.

Додамо, що NovaPay стала першою небанківською компанією в Україні, яка представила свій власний мобільний застосунок. За допомогою розширеної ліцензії Національного банку України, NovaPay тепер може надавати українцям можливість миттєво відкривати платіжні рахунки, оформляти віртуальні карти та користуватися ними.