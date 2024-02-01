Група NOVA у 2023 році збільшила обсяг інвестицій в Україну в 2,5 рази

2023 рік відзначився рекордним обсягом інвестицій у розвиток групи NOVA в Україні – він склав 5,3 млрд грн. Це більше ніж вдвічі перевищує інвестиційний бюджет 2022 року (2,1 млрд грн). Крім того, на 2024 рік заплановано збільшити суму інвестицій до 7 млрд грн.

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Про це повідомила пресслужба компанії "Нова пошта".

У компанії також зазначили, що сума податків та зборів, сплачених групою NOVA до бюджетів усіх рівнів у 2023 році, склала 10,7 млрд грн. Це на 50% більше, ніж у 2022-му. Зокрема, "Нова пошта" сплатила 8,7 млрд грн, NovaPay - 1,2 млрд грн.

У повідомленні йдеться, що у 2023 році найбільший обсяг капітальних інвестицій — 2,4 млрд грн — було спрямовано на будівництво нових сортувальних терміналів та на автоматизацію тих, що вже працюють. Це дозволило компанії забезпечити безперебійний процес доставки в умовах постійного зростання обсягів вантажів та не втратити швидкість: вже сьогодні компанія доставляє 1040 посилок кожну хвилину, а в пікові дні навантаження — 1400.

"Не дивлячись на різницю об’ємів, доставка відбувається з тією самою швидкістю", - зазначили в "Новій пошті".

Ще одною великою статтею витрат, повідомляє пресслужба, є розвиток мережі відділень та поштоматів, у яку компанія вклала 1,1 млрд грн. В результаті цього мережа "Нової пошти" в Україні вже налічує понад 27 000 точок сервісу.

Разом з тим, 1,2 млрд грн з інвестиційного бюджету були спрямовані на автоматизацію робочих місць та ремонти відділень, аби зробити їх зручними та безбар’єрними у використанні для різних груп споживачів та співробітників.

"На оновлення парку транспорту та БДФ-контейнерів ми спрямували 233 млн грн, на IT та R&D — 338 млн грн, на розвиток напряму фулфілменту — 17 млн", - додали в компанії.

Нагадаємо, у січні 2024 року група компаній "Нова пошта" змінила назву на NOVA. Це пов’язано з тим, що фірма розширила свій функціонал і вийшла за межі надання лише поштових послуг.

Додамо, що група NOVA складається з таких компаній: "Нова пошта" в Україні, Nova Post Europe, NovaPay, Nova Global, Supernova Airlines, Nova Digital.