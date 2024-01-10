ПриватБанк подовжив термін безкоштовної доставки платіжних карток "Новою поштою"

Клієнти ПриватБанку матимуть змогу безкоштовно отримати картку "Новою Поштою" до кінця квітня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба банку.

"Клієнти ПриватБанку до кінця квітня 2024 року зможуть отримати безкоштовно банківську картку з доставкою "Новою Поштою" по всій Україні та у шести країнах Європи", - йдеться у повідомленні.

За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнко, безкоштовна доставка карток доступна всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку через застосунок "Приват24".

Як скористатися послугою

Для того, щоб замовити нову картку ПриватБанку чи перевипустити діючу, необхідно:

оформити заявку за декілька кліків у "Приват24";

отримати картку у відділенні або поштоматі "Нової Пошти" по Україні;

отримати картку через кур’єра Nova Post на будь-яку адресу, якщо ви перебуваєте у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії та Румунії.

Нагадаємо, від початку війни ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки. За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет магазинах, цифрову картку можна оформити миттєво у застосунку "Приват24" та отримати платіжну картку через "Нову пошту" по всій Україні та за кордоном.

Станом на кінець листопада 2023 року, з початку запуску у жовтні-2023 послуги доставки карток за кордон, клієнти ПриватБанку замовили 23,1 тисячі карток, з яких було доставлено понад 20,8 тисячі. За статистикою, яку ведуть у банку, 56% карток замовлялося клієнтами з доставкою до Польщі. 27,9% карток банку доставлялося "Новою поштою" до Німеччини, на третьому ж місці - Чехія з 7,5% доставок (таким чином, решта країн, де доступна ця послуга, сумарно складає 8,6%).

Ще раніше, у вересні 2023 року, послугу з доставки своїх фізичних платіжних карток у понад 180 країн світу запустив Monobank.

Фото: ua.depositphotos.com