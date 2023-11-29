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У Приватбанку озвучили перші показники замовлень його карток українцями за кордоном
Клієнти державного Приватбанку з початку запуску у жовтні послуги доставки карток за кордон замовили вже 23,1 тисячі карток, з яких вже доставлено понад 20,8 тисячі, ідеться у повідомленні фінустанови.
За статистикою банку, 56% карток замовляється клієнтами з доставкою до Польщі. 27,9% карток банку доставляється "Новою поштою" до Німеччини, на третьому ж місці - Чехія з 7,5% доставок (таким чином, решта країн, де доступна ця послуга, сумарно складають 8,6%).
67,3% карток у Приватбанку очікувано замовляють за кордон саме жінки. Серед вікових категорій найактивніше користується послугою молодь: майже 40% карток банку вже отримали клієнти віком від 18 до 35 років. Кожне третє замовлення доставки карток роблять українці від 36 до 45 років, 8% замовлень банк отримав від українців старших за 65 років.
Замовлення карток з доставкою за кордон є доступним в інтернет-банкінгу "Приват24". Отримати картку Приватбанку можна кур’єром Nova Post на будь-яку адресу у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії та Румунії. До кінця січня така доставка буде безкоштовною.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Зазначимо, в свою чергу, що раніше, у вересні, доставку своїх фізичних платіжних карток у понад 180 країн світу за допомогою "Нової пошти" або "Укрпошти" запустив monobank.
Нагадаємо також, що серед останніх нововведень у "Приват24" - запровадження сервісу термінового інформування банку про випадки шахрайства з миттєвою допомогою чи консультацією в мобільному додатку.
Джерело фото: ua.depositphotos.com