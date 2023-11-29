У Приватбанку озвучили перші показники замовлень його карток українцями за кордоном

Клієнти державного Приватбанку з початку запуску у жовтні послуги доставки карток за кордон замовили вже 23,1 тисячі карток, з яких вже доставлено понад 20,8 тисячі, ідеться у повідомленні фінустанови.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

За статистикою банку, 56% карток замовляється клієнтами з доставкою до Польщі. 27,9% карток банку доставляється "Новою поштою" до Німеччини, на третьому ж місці - Чехія з 7,5% доставок (таким чином, решта країн, де доступна ця послуга, сумарно складають 8,6%).

67,3% карток у Приватбанку очікувано замовляють за кордон саме жінки. Серед вікових категорій найактивніше користується послугою молодь: майже 40% карток банку вже отримали клієнти віком від 18 до 35 років. Кожне третє замовлення доставки карток роблять українці від 36 до 45 років, 8% замовлень банк отримав від українців старших за 65 років.

Замовлення карток з доставкою за кордон є доступним в інтернет-банкінгу "Приват24". Отримати картку Приватбанку можна кур’єром Nova Post на будь-яку адресу у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії та Румунії. До кінця січня така доставка буде безкоштовною.

Зазначимо, в свою чергу, що раніше, у вересні, доставку своїх фізичних платіжних карток у понад 180 країн світу за допомогою "Нової пошти" або "Укрпошти" запустив monobank.

Нагадаємо також, що серед останніх нововведень у "Приват24" - запровадження сервісу термінового інформування банку про випадки шахрайства з миттєвою допомогою чи консультацією в мобільному додатку.

Джерело фото: ua.depositphotos.com