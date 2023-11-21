- Категорія
- Фінанси
- Дата публікації
-
"Висіти" на телефоні більше не треба: У "Приват24" запустили термінове інформування банку про спробу шахрайства
Приватбанк запустив сервіс, що покликаний допомогти клієнтам, які стикнулися зі спробами шахрайства, терміново проінформувати банк про такі випадки та миттєво отримати допомогу чи консультацію від банку прямо у мобільному додатку "Приват24", йдеться у повідомленні фінустанови.
Як зазначає член правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, новий сервіс спрямований на те, щоб допомогти клієнтам у стресовій ситуації та зменшити потенційні збитки від шахрайства за рахунок швидкого впровадження блокуючих дій.
"Ми постійно вдосконалюємо наші сервіси, що допомагають протидіяти шахраям. Відтепер клієнтам, що стикнулися з шахрайством, не треба телефонувати до банку та чекати з’єднання з оператором", - вказав він.
За словами представника держбанку, терміновий сервіс інформування про шахрайство у "Приват24" автоматично включає всі необхідні заходи, аби запобігти подальшим спробам шахрайства та мінімізувати ризики для клієнта, а в деяких випадках автоматично створити заявку на повернення коштів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Антишахрайський" сервіс доступний в мобільному "Приват24" в меню "Комунікації" (у правому верхньому куті на головному екрані додатку). Щоб отримати допомогу від банку, якщо шахраї списали кошти з картки, у випадку неотримання оплаченого товару чи ненавмисної передачі персональних даних шахраям, треба лише відповісти на прості питання у розділі "Повідомити про шахрайство".
Окрім цього, Приватбанк закликає клієнтів за допомогою нового сервісу передавати інформацію про шахрайські (фішингові) сайти та підозрілі телефонні номери зловмисників.
Нагадаємо, що за результатами великого інтернет-опитування Національного банку України, 11% українців визнали, що стали жертвою шахраїв за час з початку російського повномасштабного вторгнення.
Джерело фото: ua.depositphotos.com