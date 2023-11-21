"Висеть" на телефоне больше не нужно: В "Приват24" запустили срочное информирование банка о попытке мошенничества

Приватбанк запустил сервис, призванный помочь клиентам, столкнувшимся с попытками мошенничества, срочно проинформировать банк о таких случаях и мгновенно получить помощь или консультацию от банка прямо в мобильном приложении "Приват24", говорится в сообщении финучреждения.

Как отмечает член правления Приватбанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко, новый сервис направлен на то, чтобы помочь клиентам в стрессовой ситуации и уменьшить потенциальный ущерб от мошенничества за счет быстрого внедрения блокирующих действий.

"Мы постоянно совершенствуем наши сервисы, помогающие противодействовать мошенникам. Теперь клиентам, которые столкнулись с мошенничеством, не нужно звонить в банк и ждать соединения с оператором", - указал он.

По словам представителя госбанка, срочный сервис информирования о мошенничестве в "Приват24" автоматически включает все необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшие попытки мошенничества и минимизировать риски для клиента, а в некоторых случаях - автоматически создать заявку на возврат средств.

"Антимошеннический" сервис доступен в мобильном "Приват24" в меню "Коммуникации" (в правом верхнем углу на главном экране приложения). Чтобы получить помощь от банка, если мошенники списали средства с карты, в случае неполучения оплаченного товара или непреднамеренной передачи персональных данных мошенникам, нужно только ответить на простые вопросы в разделе "Сообщить о мошенничестве".

Кроме того, Приватбанк призывает клиентов с помощью нового сервиса передавать информацию о мошеннических (фишинговых) сайтах и подозрительных телефонных номерах злоумышленников.

Напомним, что по результатам крупного интернет-опроса Национального банка Украины 11% украинцев признали, что стали жертвой мошенников за время с начала российского полномасштабного вторжения.

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