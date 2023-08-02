Полиция разоблачила мошенников, выманивших у военных и волонтеров 20 миллионов гривен (ВИДЕО)

Правоохранители разоблачили и задержали группу мошенников, которые присвоили, по предварительной информации более 20 миллионов гривен под видом продажи автомобилей и квадрокоптеров для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают Нацполиция и Офис генерального прокурора.

Отмечается, что в преступную группу входили организатор и трое сообщников. Фигуранты размещали на известных торговых интернет-площадках объявления о продаже легковых автомобилей с доставкой из-за рубежа и квадрокоптеров для нужд армии по наиболее привлекательной цене.

В дальнейшем они получали средства в качестве предоплаты, в частности от военных и волонтеров, однако свои обязательства не выполняли и больше не выходили на связь.

Сообщается, что проведено 22 обыска на территории Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областей по местам регистрации и проживания фигурантов. Изъято 43 мобильных телефона, SIM-карты, пять ноутбуков, 87 банковских карт и наличные деньги.

Разоблачение проводили оперативники отдела противодействия киберпреступлениям в Киевской области совместно с сотрудниками департамента стратегических расследований Нацполиции и следователями Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством ОГП.

Участники группы уведомлены о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (части 3 и 5 статьи 27, часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители проводят оперативные и следственные действия по установлению и других лиц, причастных к преступной деятельности, а также проверяют причастность фигурантов к другим аналогичным преступлениям.

Напомним также, что накануне Государственное бюро расследований сообщило о подозрении частному предпринимателю из Киева, который мошенническим способом завладел почти 7 миллионами гривен, обманув воинскую часть.