За время войны жертвой мошенников стали 11% украинцев - опрос

11% украинцев стали жертвой мошенников с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Национальный банк Украины по результатам опроса более 112,9 тысячи интернет-пользователей в рамках информационной кампании по противодействию платежному мошенничеству "ШахрайГудбай", проводимой в партнерстве с компанией "Опендатабот".

"Пользуясь ситуацией и сложным положением граждан, преступники адаптировали мошеннические схемы под сегодняшний день и обманывали людей, притворяясь банками или обещая финансовую помощь от государства, международных и благотворительных организаций", - констатируют в НБУ.

Так, жертвами стали 13,6% женщин, но лишь 9,1% мужчин. В то же время чаще преступники обманывают молодежь в возрасте 18-24 лет (14% опрошенных) и лиц старше 65 лет (11,5%).

В НБУ при этом напоминают, что согласно исследованию "Финансовая грамотность, финансовая инклюзия и финансовое благосостояние в Украине в 2021 году", проведенном проектом USAID "Трансформация финансового сектора" в сотрудничестве с Нацбанком, именно молодежь и люди постарше наименее финансово осведомлены.

Среди жителей сел и пгт обманутых мошенниками граждан оказалось 15,2%, в то время как среди жителей крупнейших городов (от 500 тысяч жителей) – всего 9,9%. 60,9% опрошенных считают, что жертвой мошенников в интернете может стать любой, а 37,4% выбрали вариант "пенсионеры".

Согласно опросу, почти треть жертв мошенников потеряли от их действий около 500 гривен, 14,8% - 500-1000 гривен, 13,8% - 1000-2000 гривен, 17,5% - 2-5 тысяч гривен, а еще четверть опрошенных потеряла более 5 тысяч гривен.

Большинство (52,7%) случаев мошенничества произошло при покупке или продаже товаров в интернете. Второе место с долей 18,6% занимает такое мошенничество как фишинговые ссылки. Далее в списке распространенных мошеннических схем – взлом аккаунтов в соцсетях (12%) и выманивание информации по телефону (10,2%).

"Во время войны мошенники используют уязвимость граждан, их тревогу, затруднительное состояние. Противодействовать этому можно только через осведомленность и критическое мышление", - отметил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин.

По его словам, большинство случаев, когда граждане теряют свои средства, возникают именно из-за разглашения ими самими данных платежной карты, одноразовых паролей для подтверждения операций или данных для входа в интернет-банкинг.

"Половина (53%) от общей суммы ущерба от мошенничества с платежными карточками нанесена через социальную инженерию. Этого можно было бы избежать, помня и соблюдая правила безопасного использования платежных карт", - констатировал представитель Нацбанка.

Опрос также показал, что 9,6% респондентов не знают, какую информацию можно разглашать, в то же время считают, что работникам банка можно сообщать по телефону 16-значный номер карты и три цифры на обратной стороне карты (1,6%), ПИН-код и пароль к интернет-банкингу (1%), а то и всю запрашиваемую информацию (7%).

Только 76,6% респондентов в возрасте от 65 лет знают, какую информацию безопасно сообщать сотруднику банка по телефону. В то же время среди населения в возрасте 18–24 года такой показатель составляет 93,4%.

Почти половина (48,8%) респондентов все еще не защищают свой финансовый номер телефона (номер, привязанный к банковским счетам), то есть у них этот номер не зарегистрирован на паспорт или не заключен контракт с оператором.

15,7% респондентов используют для создания паролей собственное имя, имя или фамилию своих родных, даты рождения, кличку домашнего питомца и другую персональную информацию. При этом мужчины по сравнению с женщинами реже используют персональную информацию и общеизвестные комбинации для создания паролей. 50,2% респондентов используют один и тот же пароль для различных аккаунтов в соцсетях к интернет-банкингу.

Примечательно, что 72,3% респондентов, ставших жертвами мошенничества, не обращались в киберполицию. Из них 53,1% объясняют это тем, что не считают, что полиция им поможет, а 27,7% просто не знали, что это необходимо делать.

В целом же отмечается, что сумма убытков банков, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными картами за 2022 год выросла на 46% и составила 481 миллион гривен.

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